تئاتر «تعبیر خواب‌های پریشان» با محوریت زندگی سیروس خنجری فرد، تنها شهید جنگ دوازده روزه استان و بررسی ابعاد این جنگ، چندشب است که در مجتمع فرهنگی هنری ارشاد ایلام؛ در حال اجرا برای عموم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نمایش تعبیر خواب‌های پریشان به کارگردانی میلاد محمدیان شمالی تا چهارشنبه جاری در حال اجرا است.

در این تئاتر؛ علاوه بر معرفی شهید سیروس خنجری؛ به تلاش دشمن صهیون برای اغفال برخی از جوانان و به‌کارگیری آنها به عنوان جاسوس هم می‌پردازد.

شهید سیروس خنجری فرد؛ سال ۱۳۷۱ در ماژین دره‌شهر در خانواده‌ای مذهبی چشم به جهان گشود و پس از حدود سه سال عضویت در قرارگاه هوا فضای سپاه کرمانشاه، شامگاه بیست و سوم خرداد در حمله رژیم صهیونیستی به این قرارگاه به فیض عظیم شهادت نائل آمد.