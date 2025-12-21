به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام دبیرخانه چهاردهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی، ششمین بخش ویژه تحت عنوان "پیامبر رحمت"با موضوع «بزرگداشت یک‌هزار و پانصدمین سالروز میلاد پیامبر اکرم(ص)» به جشنواره «تیتر۱۴» اضافه شد.

با توجه به نامگذاری سال ۱۴۴۷ هجری قمری به عنوان سال «یک‌هزار و پانصدمین سالروز ولادت پیامبر اعظم(ص)» و با هدف تأکید بر نقش پیامبر اسلام در ایجاد وحدت و گفت‌وگوی بین ‌فرهنگی در جهان اسلام، بخش ویژه «رسول رحمت» در جشنواره تیتر 14 گنجانده شد.

دکتر مسعود حبیبی، رئیس شورای سیاست‌گذاری جشنواره تیتر۱۴، این رویداد را فرصتی برای بزرگداشت شخصیت جهانی پیامبر اسلام و زمینه‌سازی وحدت، همگرایی و گفت‌وگوی بین‌فرهنگی در جهان اسلام دانست.

نامگذاری این سال در پنجاه‌ویکمین اجلاس شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی (OIC) در استانبول، با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران و به اتفاق آرا به تصویب رسید.

آثار ارسالی در این بخش در قالب‌های زیر دریافت می‌شوند:

رسانه برتر مکتوب/کلاسیک

رسانه برتر صوتی، چندرسانه‌ای و مجازی

اثر برتر مکتوب

اثر برتر تصویری

چهاردهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی «تیتر۱۴» با هدف تشویق و حمایت از تولیدات رسانه‌ای دانشجویان برگزار می‌شود و افزودن این بخش ویژه، بر غنای محتوایی این دوره از جشنواره می‌افزاید.

معاون فرهنگی، دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تصمیم شورای سیاستگذاری چهاردهمین جشنواره تیتر، مبنی بر تمدید مهلت جشنواره خبر داد و گفت: با توجه به استقبال روز افزون دانشجویان از جشنواره و افزایش تعداد آثار در روزهای منتهی به پایان مهلت ارسال آثار و همچنین درخواست‌های متعدد جهت تمدید، تصمیم شورا بر این شد که مهلت دریافت آثار در جشنواره تیتر تا چهاردهم دی ماه تمدید گردد.