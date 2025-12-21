پیش از آغاز زمستان و به فاصله یک شبانه روز، مصرف گاز در استان مرکزی ۴ درصدی افزایش یافت.

قابل توجه بخش‌های خانگی و تجاری؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به ضرورت صرفه‌جویی در مصرف گاز گفت: در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۲۲ و نیم میلیون مترمکعب گاز در بخش‌های مختلف استان مصرف شده است که از این میزان، حدود ۱۵ میلیون مترمکعب به بخش‌های خانگی و تجاری اختصاص دارد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته هم ۴ درصد افزایش مصرف داشته است.

محمدرضا سمیعی با تأکید بر لزوم همکاری شهروندان، از مردم خواست با رعایت الگوی مصرف و مدیریت صحیح استفاده از گاز، در تأمین پایدار این انرژی حیاتی مشارکت کنند.

او با اشاره به فصل سرما و کاهش دمای هوا افزود: از شهروندان درخواست می‌شود دمای محیط داخلی منازل را روی ۲۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم کرده، از پوشش مناسب فصل سرد استفاده کنند و درِ اتاق‌هایی را که مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، بسته نگه دارند.

مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: رعایت این توصیه‌ها نقش مؤثری در کاهش مصرف گاز و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی در تأمین انرژی در روزهای سرد سال خواهد داشت.