به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دومین اردوی تیم ملی جاده آقایان و بانوان با هدف آماده‌سازی برای حضور دوچرخه سواران در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ عربستان از ۴ تا ۳۰ دی به میزبانی کیش برگزار خواهد شد.

اسامی ورزشکاران دعوت شده به اردوی تیم ملی منتشر شد.

رده آقایان – جوانان

علی گلستانی – آذربایجان شرقی

مبین مسلم‌پور – البرز

محمدمهدی مقدسی – لرستان

رده بانوان – جوانان

زهرا زارع وحید – آذربایجان شرقی

ناروین زینالی – آذربایجان شرقی

رده آقایان – امید

امیر علیزاده – آذربایجان شرقی

امیرحسین وطن‌پرست – کرمان

رده آقایان – بزرگسالان

مهدی ناطقی – اصفهان

آیدین علیاری – آذربایجان شرقی

علی لبیب – آذربایجان شرقی

امیرحسین فهیم – قزوین

رامیار قوامی – کردستان

دوچرخه سواران باید همراه با معرفی‌نامه از هیئت دوچرخه سواری استان، اصل گذرنامه، دو قطعه عکس سه در چهار، کارت بیمه ورزشی و رضایت‌نامه محضری والدین، دوچرخه جاده، کفش دوچرخه‌سواری و لباس ورزشی به کیش سفر کنند و خود را در هتل محل برگزاری اردو به سرپرست تیم ملی معرفی کنند.

علیرضا حقی به عنوان مربی جوانان، بهنام ملکی، کمک مربی، حسن شریف‌زاده، سرپرست، لیلا قیصری نیز به عنوان مربی و سرپرست بانوان، محمد جوب پایان، مربی بدنساز و احسان سلیمانیان نیز به عنوان آنالیزور اعضای کادر فنی و سرپرستی این اردو را تشکیل می‌دهند.