اداره کل هواشناسی استان یزد برای روزهای دوشنبه تا چهارشنبه، دو هشدار سطح زرد صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این اداره کل در اولین اطلاعیه خود اعلام کرد که ماندگاری سرما و یخبندان شبانه در روزهای دوشنبه و سه شنبه بر استان حاکم بوده که افزایش مصرف حاملهای انرژی، یخ زدگی داخل لولهها و یخ زدگی جادهها در مناطق سردسیر و کوهستانی را به همراه دارد.
مدیریت بهینه در مصرف انرژی، تنظیم دمای داخل گلخانهها و سالنهای پرورش دام و طیور توصیه شده است.
اما اطلاعیه دوم اداره کل هواشناسی درباره پایداری و سکون نسبی جو در روزهای دوشنبه تا چهارشنبه است که افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا از پیامدهای آن خواهد بود.
این اداره کل توصیه کرده که بر منابع آلاینده استان نظارت و کنترل صورت گیرد، ترددهای غیرضروری کاهش یابد و از فعالیتهای فیزیکی در فضای باز به ویژه برای گروههای حساس پرهیز شود.