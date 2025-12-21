در بیستمین نشست میراث ناملموس یونسکو در دهلی نو، هنر آینه‌کاری در معماری ایرانی به ثبت جهانی رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آستان مقدس حرم حضرت معصومه سلام الله علیها از مهم‌ترین مکان‌های است که مملو از هنر اینه کاریست.

استاد جلال عبداللهی، هنرمند آیینه‌کار قمی که بیش از پنجاه سال است در این زمینه فعالیت می‌کند و تمامی مراحل آینه‌کاری بخش‌های مختلف حرم حضرت معصومه را در دیوار‌ها و سقف‌های این حرم از هنرنمایی این هنرمند است.

آقای عبداللهی این هنر را از پدرش، استاد محمدعلی عبداللهی، آموخته و بیش از صدسال آینه کاری حرم مطهر حضرت معصومه به دست این هنرمند اجرا و ماندگار شده است.

استاد عبداللهی علاوه بر آینه کاری حرم مطهر در کشور‌های عراق عربستان آذربایجان هم آثاری را اجرا کرده است.

قدمت هنراینه کاری به دوران ساسانیان برمی‌گردد.