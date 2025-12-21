بارش‌های اخیر جان تازه‌ای به دو سد کمال صالح و ساوه بخشیده و مرهمی برای گذر از تنش آبی در سال پیش روست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ جان تازه‌ای با بارش‌های اخیر به سد‌ها بخشیده شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی با بیان اینکه بارش‌های اخیر جان تازه‌ای به دو سد کمال صالح و ساوه بخشید، گفت: با این بارش‌ها تا حدی آب در این سد‌ها جمع شده است که امید می‌رود با ادامه آن در فصل زمستان به مرحله امیدبخشی برسد.

حسین اسدی در جریان برگزاری نشست تنش آبی شهرستان اراک در مصاحبه‌ای افزود: میزان بارش در این مدت نسبت به پارسال همین زمان دو برابر است که پیش بینی می‌شود مشکلی تا پایان سال در زمینه تامین آب شرب نداشته باشیم.

او حفر چاه‌های جدید، اختصاص بودجه بری ایجاد رینگ و اجاره چاه‌های اوقافی در کنار کشت در مزارع را از مصوبات این نشست برای رهایی از مشکلات کم آبی در سال آینده دانست.