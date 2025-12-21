به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی آذربایجانغربی از اواخر وقت امروز عبور امواجی کم دامنه و ضعیف از تراز میانی جو سبب افزایش ابر، وزش باد و احتمال بارش پراکنده و خفیف برف و باران در برخی نقاط استان خواهد شد.

براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی، امروز جوی نسبتاً پایدار بر استان حاکم بود که در ساعات اولیه روز با مه یا غبار صبحگاهی همراه شد، اما از اواخر وقت امروز عبور امواجی کم دامنه و ضعیف از تراز میانی جو سبب افزایش ابر، وزش باد و احتمال بارش پراکنده و خفیف در برخی نقاط استان خواهد شد که تا روز سه شنبه ادامه خواهد داشت.

بر اساس این اعلام از روز چهار شنبه تا پایان هفته جاری شرایط نسبتاً پایدار جوی بر استان حاکم خواهد شد و از لحاظ دمایی نیز برای روز‌های آینده تغییرات محسوسی در استان رخ نخواهد داد.