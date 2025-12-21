پخش زنده
فرسودگی ناوگان حملونقل پایتخت به یکی از چالشهای جدی شهر تهران تبدیل شده است، اعضای شورای شهر امروز بر ضرورت نوسازی این ناوگان و همچنین صیانت از حریم شهر و جلوگیری از ساختوسازهای بیضابطه تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران امروز یکشنبه در سیصد و هشتاد و یکمین جلسه شورای شهر تهران ضمن گرامیداشت روز حمل و نقل با بیان اینکه هم واگنهای مترو و هم اتوبوسها باید اضافه شوند، اظهار کرد: سخنان زیادی مطرح میشود و روز گذشته هم اعلام شد که دو هزار واگن وارد کشور خواهد شد. امیدواریم در کنار آن واگنهای تولید داخلی وارد خطوط شوند و به خودکفایی برسیم.
همچنین در نشست امروز شورا ، گزارش حسابرسی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران برای سال مالی ۱۴۰۳ بررسی و با حداکثر آراء موافق تأیید شد.
محسن قضاتلو مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در این نشست با بیان اینکه زباله گردی از خردادماه کاهش محسوسی داشته است، یادآور شد: از شهریورماه به بعد اندکی افزایش داشتیم که تذکرات لازم را دادیم و در صورت مواجهه با زباله گردان جرائم سنگینی برای پیمانکاران در نظر گرفته خواهد شد. در مجموع با کاهش محسوسی در این بخش روبه رو هستیم.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: تصمیمات شورا در مورد حریم اعلام و به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال میشود.
وی با بیان اینکه امیدواریم تحول و تحرکی در این زمینه رخ دهد، افزود: طرحی آماده شده است که بر اساس آن همه شهرها میتوانند در حریم مشارکت داشته باشند و از ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری کنند و شهرداران مناطق بر حریم نظارت داشته باشند.