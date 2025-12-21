به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران امروز یکشنبه در سیصد و هشتاد و یکمین جلسه شورای شهر تهران ضمن گرامیداشت روز حمل و نقل با بیان اینکه هم واگن‌های مترو و هم اتوبوس‌ها باید اضافه شوند، اظهار کرد: سخنان زیادی مطرح می‌شود و روز گذشته هم اعلام شد که دو هزار واگن وارد کشور خواهد شد. امیدواریم در کنار آن واگن‌های تولید داخلی وارد خطوط شوند و به خودکفایی برسیم.

همچنین در نشست امروز شورا ، گزارش حسابرسی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران برای سال مالی ۱۴۰۳ بررسی و با حداکثر آراء موافق تأیید شد.

محسن قضاتلو مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در این نشست با بیان اینکه زباله گردی از خردادماه کاهش محسوسی داشته است، یادآور شد: از شهریورماه به بعد اندکی افزایش داشتیم که تذکرات لازم را دادیم و در صورت مواجهه با زباله گردان جرائم سنگینی برای پیمانکاران در نظر گرفته خواهد شد. در مجموع با کاهش محسوسی در این بخش روبه رو هستیم.

­ رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: تصمیمات شورا در مورد حریم اعلام و به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال می‌شود.

وی با بیان اینکه امیدواریم تحول و تحرکی در این زمینه رخ دهد، افزود: طرحی آماده شده است که بر اساس آن همه شهر‌ها می‌توانند در حریم مشارکت داشته باشند و از ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری کنند و شهرداران مناطق بر حریم نظارت داشته باشند.