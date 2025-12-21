پخش زنده
رئیس موسسه تحقیقات علوم باغبانی می گوید: انار یک میوه سازگار با شرایط کویری است و توان تحمل کمآبی و خاکهای لبشور را دارد و از این رو با اقلیم بسیاری از استانهای کشور عجین شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس موسسه تحقیقات علوم باغبانی محیالدین پیرخضری گفت: یک اپلیکیشن تخصصی مکانیابی کشت انار طراحی شده که به باغداران کمک میکند براساس شرایط اقلیمی هر منطقه، مناسبترین رقم انار را انتخاب و کشت کنند.
پیرخضری افزود: در سالهای اخیر دو رقم جدید انار با ویژگیهای زودرس و نرمدانه به نامهای (ماریا) و (ضیاء) در قالب برنامههای اصلاحی این موسسه در دست معرفی است که میتوانند نقش مهمی در توسعه باغات تجاری، افزایش بازارپسندی محصول و ارتقای صادرات انار ایران ایفا کنند.
رئیس موسسه تحقیقات علوم باغبانی گفت: این ارقام حاصل سالها تحقیق، اصلاح و دورگگیری هستند. با تلاش محققان و بررسی انواع تنشهای باغات انار، مشخص شده است که کدام رقم انار برای کدام یک از مناطق کشور مناسبتر است و در چه شرایطی بیشترین عملکرد کمی و کیفی را خواهد داشت.
پیرخضری با بیان این که دانش فنی تولید و پرورش انار در دسترس است، تصریح کرد: افزایش عملکرد انار بیش از هر چیز نیازمند اجرای صحیح یافتههای نوین علمی و همچنین دانش بومی در سطح باغات است.
رئیس موسسه تحقیقات علوم باغبانی افزود: مدیریت اصولی آبیاری، تغذیه، هرس درختان، استفاده از آبیاری هوشمند و بهکارگیری فناوریهای نوین از جمله مهمترین اقدامات برای افزایش تولید کیفی و کمی انار به شمار میرود.
به گفته پیرخضری، نتایج این رویکردها در برخی باغات کشور بهخوبی نمایان شده و در حال حاضر عملکردهایی بیش از ۸۰ تن در هکتار در باغات باغداران پیشرو ثبت شده است، در حالی که میانگین تولید انار در کشور حدود ۱۴.۵ تن در هکتار است.
رئیس موسسه تحقیقات علوم باغبانی افزود: این اختلاف قابل توجه نشان میدهد که ظرفیت افزایش تولید در کشور بسیار بالا است.
پیرخضری تاکید نمود: محققان این موسسه تقریباً تمام جنبههای علمی، فنی و فناورانه تولید انار را بررسی و شناسایی کردهاند.
رئیس موسسه تحقیقات علوم باغبانی یکی از چالشهای اصلی باغات انار کشور را آفت کرم گلوگاه عنوان کرد و گفت: روشهای کنترل این آفت مشخص است، اما مبارزه عمومی و رعایت بهداشت باغ نقش کلیدی دارد.
پیرخضری افزود: باغات رهاشده به کانون آلودگی تبدیل میشوند و جمعآوری میوههای آلوده و ترکخورده پس از برداشت و مانده بر روی شاخههای درختان، یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
رئیس موسسه تحقیقات علوم باغبانی گفت: از سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ طرح ملی کاربرد سایبانها در باغبانی کشور برای عمده محصولات مهم باغی در ۱۰ استان اجرا شده و اکنون بیش از ۱۲۰۰ هکتار از باغات کشور زیر پوشش این فناوری قرار دارند.
پیرخضری درپایان گفت: استفاده از سایبانها علاوه بر کاهش خسارت آفتابسوختگی، موجب کاهش مصرف آب و افزایش تابآوری درختان در برابر تنش گرما میشود. علاوه براین استفاده از ترکیبات غیرشیمیایی را از دیگر روشهای موثر در کنترل این پدیده است.