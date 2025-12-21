پخش زنده
مزایای بیمهای محیط بانان کشور پس از چهار سال برقرار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون حقوقی سازمان حفاظت محیطزیست کشور در اصفهان گفت: در یک سال گذشته سرانه اضافهکاری محیطبانان از ۶۰ به ۱۰۰ ساعت افزایش یافته و جیره غذایی سه برابر شده است؛ همچنین مزایای بیمهای پس از چهار سال برقرار شد.
امید حاجتی با بیان اینکه شیفت کاری محیطبانان بسته به منطقه متفاوت است و خودشان هماهنگ میکنند، اما مهم جبران عادلانه خدماتشان است، افزود: سند نیروی انسانی سهساله تصویب شده و سالی حدود ۸۰۰ مجوز استخدام به شکل ۶۰ درصد محیطبان و ۴۰ درصد اداری خواهیم داشت تا درصد بلاتصدی از ۵۰ به ۳۵ درصد کاهش یابد.
وی ادامه داد: درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی یا قراردادی نیز، در حال حاضر ضابطه قانونی وجود ندارد، اما اگر مجوز جدیدی صادر شود، سازمان حتماً پیگیری خواهد کرد.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیطزیست همچنین با اشاره به مشکلات زیستمحیطی ناشی از عملکرد چند دهه گذشته گفت: اگر قانون هوای پاک به طور کامل اجرا میشد، امروز با این حجم از آلودگی هوا مواجه نبودیم.
امید حاجتی ادامه داد: در این قانون ۱۳ دستگاه اجرایی مسوولیت دارند و سازمان حفاظت محیطزیست نقش ناظر و حاکمیتی دارد؛ هرچند در گذشته نظارت با جدیت کافی دنبال نشده بود.
وی گفت: در برنامه هفتم توسعه، حکمی پیشنهاد دادیم تا دستگاههای اجرایی موظف شوند عقبماندگیهای اجرای قانون هوای پاک را با هماهنگی سازمان جبران کنند.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیطزیست افزود: امید است این لایحه در مجلس تصویب شود تا در بازه سه تا پنج ساله شرایط بهتری فراهم شود؛ چون چنین موضوعاتی با اقدام یکساله حل نمیشود.
حاجتی در ادامه به تقویت ساختار حقوقی سازمان اشاره و ادامه داد: علاوه بر جذب نیروهای کارآمد در استخدامهای جدید، ابزارهای قانونی باید تقویت شود و در همین هفته دو لایحه مهم به صحن مجلس میرود که یکی اصلاح قانون مدیریت پسماند برای رفع نواقص آن و دومی اصلاح قانون بهکارگیری سلاح به همت محیطبانان است.
وی گفت:اصلاح و تصویب این دو قانون، سازمان محیطزیست را در مدیریت پسماند قویتر و بسیاری از مشکلات محیطبانان را مرتفع میکند.