همزمان با سراسر کشور، پویش نهالکاری با عنوان «پویش یلدا» در استان قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم، در حاشیه این پویش اظهار داشت: این برنامه هشتمین پویش نهالکاری استان است که با مشارکت بسیج سازندگی، انجمن نذر طبیعت، جوامع محلی و دوستداران منابع طبیعی و محیط زیست در منطقه نواران اجرا شد.
مرتضی داودی افزود: در جریان این پویش، یکهزار اصله نهال تاغ در سطحی به وسعت ۱۰ هکتار کاشته شد که نقش مؤثری در تقویت پوشش گیاهی و مقابله با بیابانزایی خواهد داشت.