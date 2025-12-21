به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم، در حاشیه این پویش اظهار داشت: این برنامه هشتمین پویش نهال‌کاری استان است که با مشارکت بسیج سازندگی، انجمن نذر طبیعت، جوامع محلی و دوستداران منابع طبیعی و محیط زیست در منطقه نواران اجرا شد.

مرتضی داودی افزود: در جریان این پویش، یک‌هزار اصله نهال تاغ در سطحی به وسعت ۱۰ هکتار کاشته شد که نقش مؤثری در تقویت پوشش گیاهی و مقابله با بیابان‌زایی خواهد داشت.