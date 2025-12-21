به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: اعضای بدن محمدرضا نقره پور ۲۶ساله رضوانشهری که به دلیل تصادف، دچار مرگ مغزی شده بود، به بیماران نیازمند اهدا شد.

دکتر سیامک ریماز افزود: پس از تأیید مرگ مغزی این بیمار از سوی پزشکان متخصص و معتمد وزارت بهداشت و درمان، اعضای بدن وی در واحد فراهم آوری اعضاء پیوندی بیمارستان رازی رشت و بوعلی سینای شیراز برای پیوند به بیماران نیازمند اهدا شد.

وی با بیان اینکه اهدای اعضای بدن یک بیمار مرگ مغزی می‌تواند جان ۶ تا ۸ نفر را نجات دهد، افزود: علاقه‌مندان به اهدای عضو می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.ehda.ir، برای دریافت کارت اهدای عضو نام نویسی کنند.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: از ابتدای امسال تاکنون اعضای بدن ۲۴ نفر در گیلان اهدا شده است.