مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اعلام کرد که فردای شب یلدا هیچ آزمون داخلی در مدارس استان برگزار نخواهد شد تا دانش‌آموزان فرصت کافی برای حضور در کنار خانواده و پاسداشت این سنت دیرینه را داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،اسفندیار صادقی با اشاره به اهمیت تقویت فرهنگ خانوادگی و سنت‌های ملی اظهار کرد:به منظور حفظ و پاسداشت کانون گرم خانواده‌ها و زنده نگه داشتن سنت‌های دیرینه قبلا در قالب دستورالعمل توصیه‌های لازم برای عدم برگزاری آزمون داخلی در روز دوشنبه یک دی ماه ارسال شده است و برگزاری این آزمون‌ها در بازه زمانی دوم تا پایان دی ماه برنامه‌ریزی خواهد شد.

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در ادامه به معلمان مقطع ابتدایی توصیه کرد در کلاس‌ها از دانش‌آموزان بخواهند قصه‌ها و خاطرات مربوط به شب یلدا را بازگو کنند.