به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مریم محمدی با اشاره به ایجاد پدیده وارونگی دما در روز‌های سرد سال گفت: کاهش دما همراه با پایداری جو، موجب می‌شود لایه‌ای از هوای گرم روی هوای سرد نزدیک به سطح زمین قرار گرفته و پدیده اینورژن یا وارونگی دما ایجاد شود.

وی در ادامه افزود: در چنین شرایطی آلاینده‌های جوی ناشی از خودروها، صنایع، نیروگاه‌ها و وسایل گرمایشی در سطح زمین انباشته شده و منجر به آلودگی هوا می‌شود و تنها راه حل ممکن، کاهش انتشار آلاینده‌ها تا زمان تغییر شرایط جوی است.

مدیر کل محیط زیست استان قم با بیان اینکه در این شرایط فعالیت واحد‌های صنعتی آلاینده باید محدود شود، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین راهکار‌ها برای کاهش آلودگی هوا، استفاده کمتر شهروندان از وسایل نقلیه شخصی است.

محمدی با بیان اینکه در ماه‌های مهر، آبان و آذر، هوای شهر قم ۱۴ روز ناسالم و ۷۶ روز پاک و قابل و قبول بوده است، تصریح کرد: استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، پیاده روی و استفاده از دوچرخه، همراه با اقداماتی همچون درختکاری و جلوگیری از پسماندسوزی، از جمله اقداماتی است که برای سلامتی خودمان و فرزندانمان باید مورد توجه قرار دهیم.