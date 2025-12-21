پخش زنده
مدیرکل دامپزشکی استان همدان از فعالیت ۶ واحد مستقل و وابسته بستهبندی تخممرغ در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، امیرحسین نقیپور با تأکید بر اهمیت سلامت فرآوردههای خام دامی افزود: دامپزشکی استان همدان نظارت مستمر و دقیق بر مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی، بهویژه تخممرغ، را در دستور کار دارد تا کیفیت و سلامت این محصول برای مصرفکنندگان تضمین شود.
او تصریح کرد: بازرسیهای بهداشتی از واحدهای تولید، بستهبندی، نگهداری و عرضه تخممرغ بهصورت روزانه و مستمر انجام میشود و با هر گونه عرضه محصول غیربهداشتی، فاقد هویت و یا بدون مجوز قانونی برخورد قاطع خواهد شد.
مدیرکل دامپزشکی استان همدان با بیان اینکه تخممرغهای عرضهشده در سطح بازار باید دارای مشخصات بهداشتی، تاریخ تولید و انقضا و کد واحد تولیدی باشند، گفت: شهروندان از خرید تخممرغهای فاقد مشخصات بهداشتی خودداری کنند.
امیرحسین نقیپور با بیان اینکه در این راستا تاکنون یک واحد متخلف پلمب و پرونده تخلف دو واحد دیگر نیز به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است، افزود: این اقدامات در راستای حفظ سلامت عمومی جامعه و جلوگیری از عرضه محصولات خارج از ضوابط و استانداردهای دامپزشکی انجام شده و نظارتها با جدیت ادامه خواهد داشت.
او تصریح کرد: در حال حاضر ۲۵ واحد مرغ تخمگذار در استان همدان وجود دارد که ۲۳ واحد آن فعال هستند و با ظرفیت مناسب در چرخه تولید قرار دارند.