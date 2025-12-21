پخش زنده
رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: شب یلدا، بهعنوان یک مناسبت فرهنگی با پیشینه دیرینه در فرهنگ ایرانیان، فرصتی ارزشمند برای تحکیم پیوندهای خانوادگی و فراهمسازی زمینه بازگشت سالم زندانیان واجد شرایط به جامعه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام محمدصادق اکبری افزود: این اقدام در چارچوب سیاستهای کلان قوه قضاییه در راستای اجرای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و مدیریت هدفمند جمعیت کیفری، با هدف تحکیم بنیان خانواده، کاهش آسیبهای اجتماعی و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای قانونی برای حمایت از زندانیان واجد شرایط انجام شده است.
وی افزود: اجرای مرخصی بخشی از برنامههای راهبردی «سند تحول و تعالی قضایی» و «برنامه جامع عملیاتی سالانه» است و با تأکید بر کرامت انسانی، توانمندسازی زندانیان واجد شرایط و حمایت از خانوادههای آنان دنبال میشود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر اینکه مرخصی اعطاشده صرفاً شامل زندانیانی میشود که از نظر قانونی، رفتاری و امنیتی واجد شرایط بودهاند، افزود: دستگاه قضایی استان با اجرای این سیاست در شب یلدا، نه تنها به زندانیان بلکه به خانوادههای آنان توجه میکند چرا که بازگشت کوتاهمدت زندانی به جمع خانواده میتواند نقش مهمی در کاهش نگرانیها، تقویت روابط خانوادگی و تسهیل فرایند بازاجتماعی مؤثر این افراد داشته باشد.
حجتالاسلام اکبری با اشاره بر رویکرد اصلاحمحور دستگاه قضایی گفت: شب یلدا، بهعنوان یک مناسبت فرهنگی با پیشینه دیرینه در فرهنگ ایرانیان، فرصتی ارزشمند برای تحکیم پیوندهای خانوادگی و فراهمسازی زمینه بازگشت سالم زندانیان واجد شرایط به جامعه است. دادگستری استان با اتکا به ظرفیتهای قانونی و ضابطهمند در طول سال، بهویژه در مناسبتهای ملی، مذهبی و فرهنگی، سیاست کاهش جمعیت کیفری و ارتقای امنیت پایدار اجتماعی را پیگیری میکند.