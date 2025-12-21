مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد از پیش‌بینی افزایش ۱۰ درصدی حضور مردم در مراسم معنوی اعتکاف امسال خبر داد و گفت: این مراسم با همکاری مردم و حمایت خیران در مساجد سراسر استان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت‌الاسلام صداقت با اشاره به آغاز برنامه‌ریزی برای برگزاری آیین اعتکاف در ماه رجب، گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال شاهد افزایش چشمگیر حضور مردم و جوانان در این مراسم باشیم.

وی در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: استان یزد همواره از پیشگامان برگزاری اعتکاف در کشور بوده و سال گذشته بیش از ۳۳ هزار نفر در ۳۲۹ مسجد استان معتکف شدند. با توجه به استقبال مردمی، برنامه‌ریزی‌ها حاکی از رشد دست‌کم ۱۰ درصدی تعداد شرکت‌کنندگان در سال جاری است.

صداقت با بیان اینکه ۵۲ درصد از معتکفان سال گذشته دانش‌آموزان بودند، تصریح کرد: هماهنگی با آموزش و پرورش برای لغو امتحانات در ایام اعتکاف امسال، زمینه افزایش حضور دانش‌آموزان را فراهم کرده است. امیدواریم بخش قابل‌توجهی از این رشد، مربوط به قشر نوجوان و جوان باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد گفت: رویکرد اصلی ستاد، مردمی برگزار شدن اعتکاف است و هیچ اعتباری از منابع دولتی برای آن تخصیص نمی‌یابد. هزینه‌ها از طریق کمک خیران و مشارکت داوطلبانه معتکفان تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: سقف هزینه دریافتی از معتکفان برای امسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است، با این حال بسیاری از بخش‌ها با یاری نیکوکاران پشتیبانی خواهند شد.

صداقت از همکاری نهاد‌های فرهنگی و دینی استان برای غنی‌سازی محتوای برنامه‌ها خبر داد و بیان داشت: اعتکاف امسال با محوریت «زندگی با آیه‌ها» برگزار می‌شود و برای معتکفین به‌ویژه دانش‌آموزان، محتوا‌های آموزشی و فرهنگی متنوعی طراحی شده است.

وی ضمن اشاره به نظارت دقیق بر روند برگزاری مراسم افزود: مساجد متقاضی میزبانی باید مجوز رسمی ستاد استانی را دریافت کنند و تیم‌های نظارتی در طول برگزاری رویداد از آنها بازدید خواهند کرد.