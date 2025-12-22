به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر ، سردار عبدالله خسروی اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب در امر مقابله و مبارزه با کالای قاچاق و سرمایه‌گذاری در تولید، اظهار کرد: مرزبانان موفق شدند با تشدید اقدامات کنترلی و رصد و اشرافیت اطلاعاتی ۶ فروند شناور، ۲ قایق و یک دستگاه خودرو حامل کالا‌های قاچاق را در آب‌های استان بوشهر شناسایی و متوقف کنند.

وی افزود: در بازدید مرزبانان از این شناور‌ها انواع کالای قاچاق شامل ۵۶۸۰ عدد اسباب بازی، ۴۰۰ ثوب پوشاک، ۷۰ هزار عدد لوازم تتو، ۱۲۶۰ عدد ویپ، ۳۸۴ عدد لوازم آرایشی بهداشتی، ۲ هزار عدد لوازم جانبی تلفن همراه و یک هزار کیلوگرم صید غیرمجاز کشف شد.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر ضمن اشاره به دستگیری ۱۰ نفر متهم در این رابطه، اضافه کرد: کارشناسان ارزش ریالی کالای کشف شده را ۱۱۲ میلیارد و ۳۲۸ میلیون ریال برآورد کرده‌اند که در ارتباط متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

سردار خسروی در پایان یادآور شد: قاچاق کالا پدیده‌ای است که از جهات مختلف حیات سالم اقتصادی و فرهنگی جامعه را تهدید می‌کند و دریابانان با تمام توان با مخلان اقتصادی و قاچاقچیان در حوزه دریایی مقابله می‌کنند.