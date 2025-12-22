کشف ۱۱۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در مرزهای آبی بوشهر
فرمانده مرزبانی استان بوشهر از کشف انواع کالا به ارزش بیش از ۱۱۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در در آبهای حوزه سرزمینی استان خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سردار عبدالله خسروی اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب در امر مقابله و مبارزه با کالای قاچاق و سرمایهگذاری در تولید، اظهار کرد: مرزبانان موفق شدند با تشدید اقدامات کنترلی و رصد و اشرافیت اطلاعاتی ۶ فروند شناور، ۲ قایق و یک دستگاه خودرو حامل کالاهای قاچاق را در آبهای استان بوشهر شناسایی و متوقف کنند.
وی افزود: در بازدید مرزبانان از این شناورها انواع کالای قاچاق شامل ۵۶۸۰ عدد اسباب بازی، ۴۰۰ ثوب پوشاک، ۷۰ هزار عدد لوازم تتو، ۱۲۶۰ عدد ویپ، ۳۸۴ عدد لوازم آرایشی بهداشتی، ۲ هزار عدد لوازم جانبی تلفن همراه و یک هزار کیلوگرم صید غیرمجاز کشف شد.
فرمانده مرزبانی استان بوشهر ضمن اشاره به دستگیری ۱۰ نفر متهم در این رابطه، اضافه کرد: کارشناسان ارزش ریالی کالای کشف شده را ۱۱۲ میلیارد و ۳۲۸ میلیون ریال برآورد کردهاند که در ارتباط متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.
سردار خسروی در پایان یادآور شد: قاچاق کالا پدیدهای است که از جهات مختلف حیات سالم اقتصادی و فرهنگی جامعه را تهدید میکند و دریابانان با تمام توان با مخلان اقتصادی و قاچاقچیان در حوزه دریایی مقابله میکنند.