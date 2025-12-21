پخش زنده
هواشناسی در خصوص بازگشت آلایندهها به آسمان اصفهان هشدار زرد داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که به دلیل شرایط پایداری جو و رکود نسبی و ماندگاری هوای سرد در ساعات اولیه روز از فردا دوشنبه تا اواخر وقت چهارشنبه (یکم تا سوم دیماه) افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا در مناطق مرکزی و صنعتی پیشبینی میشود.
براساس این اطلاعیه، غلظت آلایندهها در ۷۲ ساعت پیش رو به ویژه در شهر اصفهان، فرودگاه اصفهان، کبوتر آباد، نجف آباد، مبارکه و خمینی شهر روند افزایشی خواهد داشت.
هواشناسی اصفهان همچنین در خصوص کاهش کیفیت هوا و احتمال افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای گروههای حساس و در صورت مهار نشدن منابع ثابت و متحرک آلایندهها در حد ناسالم برای عموم افراد جامعه هشدار داده و در ادامه توصیه کرده است که مصرف سوختهای فسیلی مدیریت و فعالیتهای صنعتی آلاینده کنترل شود.
در این اطلاعیه همچنین بر لزوم کاهش تردد غیر ضروری، پرهیز از حرکات ورزشی در فضای باز برای گروههای حساس و کنترل و پایش مداوم شاخصهای آلودگی به همت دستگاههای مربوطه به منظور دریافت تصمیمات مقتضی برای حفظ سلامت شهروندان و خودداری افراد از فعالیت ورزشی و صبحگاه در فضای باز در مدارس و مهدهای کودک تاکید شده است.
هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر میشود که رخداد پدیدهای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی به وجود آورد.
هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیدهای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسوولان نیز در جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.