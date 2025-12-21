به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ فرماندار شهرستان بوکان از اتخاذ تمهیدات و پیش بینی ساز وکار‌های لازم برای برگزاری انتخابات پرشور و مشارکت حداکثری در این شهرستان خبرداد.

خشایارصنعتی افزود: انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردبیهشت ماه سال ۱۴۰۵ بصورت همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.

صنعتی تصریح کرد: در راستای پیشبرد انتخابات مطلوب با مدنظر قراردادن چهار اصل امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت حداکثری در سطح شهرستان دبیرخانه هیئت اجرایی در فرمانداری ساز و کار لازم را اتخاذ و اطلاع رسانی‌های لازم از طریق رسانه‌ها و بخشداری‌ها در اختیار عموم مردم شهرستان قرارگرفته است.

وی گفت: بحث استعفای مشمولین ماده ۴۱ قانون اطلاع رسانی شده است و همچنین دریافت گواهی عدم سوء پیشینه داوطلبان به مدت سه ماه قبل از فرایند ثبت نام باید به انجام برسد.

فرماندار شهرستان بوکان تأکید کرد: ثبت نام داوطلبان از ۲۱ دی ماه به مدت ۷ روز در سطح شهر‌ها انجام و انتخابات شورا‌های اسلامی روستا‌ها در ۲۴ بهمن ماه با مشارکت آحاد مختلف مردم اجرایی می‌شود.

فرماندار شهرستان بوکان اضافه کرد: همچنین اطلاع رسانی‌های لازم و اطلاعیه‌های ستاد انتخابات در اختیار مردم شهرستان قرار داده شده و انتظار می‌رود با انجام ساز وکار‌های لازم در هیئت اجرایی و فراهم سازی مقدمات از طریق هیئت نظارت کار فرایند انتخاب معتمدین اصلح به منظور تشکیل هیئت اجرایی انتخابات را تا پایان این ماه به اجرا برسانیم.