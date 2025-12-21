به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،خسرو کنعانی اظهار کرد:اولین دوره مسابقات ملی مشاعره دانشجویی با هدف ترویج فرهنگ و سنت غنی مشاعره در دانشگاه‌ها، افزایش دانش ادبی دانشجویان، تقویت مهارت‌های زبانی و بیانی و ایجاد فرصتی برای تبادل فرهنگی و ادبی میان دانشگاه‌های سراسر کشور توسط سازمان دانشجویان کشور آغاز شده است.

وی افزود:توجه به شعر و ادبیات فارسی در محیط‌های دانشگاهی نقش مهمی در تقویت هویت فرهنگی، پرورش ذوق هنری و ارتقای قدرت بیان و تفکر نقادانه در میان دانشجویان دارد و مشاعره به‌ عنوان یکی از قالب‌های زنده و پویا در ادبیات فارسی می‌تواند زمینه‌ای مناسب برای ارتباط موثرتر دانشجویان با میراث ادبی کشور فراهم کند.

رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان‌شرقی با تاکید بر جایگاه دانشگاه به‌ عنوان بستر رشد فرهنگی نسل جوان، تصریح کرد: برگزاری چنین مسابقاتی علاوه بر ایجاد نشاط فرهنگی در فضای دانشگاه، موجب شناسایی استعداد‌های ادبی دانشجویان و ترغیب آنان به مطالعه و انس بیشتر با شعر و ادبیات فارسی می‌شود که این امر از اهداف مهم سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی است.

کنعانی با بیان اینکه این رقابت در استان آذربایجان شرقی توسط کانون شعر و ادب غزل‌آرا وابسته به سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی استان برگزار می‌شود افزود:مهلت ثبت‌نام برای دانشجویان علاقه‌مند به شرکت در این مسابقات تا هفتم دی تعیین شده و نخستین مرحله رقابت‌ها از ۱۰ دی آغاز خواهد شد.

وی یادآور شد: دبیرخانه این دوره از مسابقات در استان آذربایجان شرقی دفتر سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی مستقر در دانشگاه تبریز بوده و دانشجویان علاقه‌مند به شعر و مشاعره می‌توانند جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر با صفحات سازمان دانشجویان آذربایجان شرقی، کانون شعر و ادب غزل‌آرا و یا شماره تلفن ۰۴۱۳۳۳۲۱۱۲۰ تماس حاصل کنند.