فرماندار همدان از افتتاح یک هزار میلیارد تومان و آغاز ساخت یک هزار میلیارد تومان طرح، امسال در شهرستان همدان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مجید درویشی در شورای اداری شهرستان همدان با اشاره به اینکه ۴۳ درصد ظرفیت نیروگاههای خورشیدی استان در شهرستان همدان، به ویژه در بخش شراء قرار دارد، بر مدیریت مصرف آب و انرژی و رفع ناترازیها تأکید کرد.
او همچنین با اشاره به اینکه در دفاع مقدس ۱۲ روزه تاب آوری ما با تدبیر رهبر معظم انقلاب شکل گرفت و با جانفشانی رزمندگان و انسجام مردم به پیروزی رسیدیم، تصریح کرد: تکریم ارباب رجوع و حضور مسئولان بین مردم، برای همدلی و اتحاد بیشتر در کشور ضروریست.
فرماندار همدان نظارت بر قیمتهای بازار را خواستار شد و از کاهش آسیبهای اجتماعی در استان همدان خبر داد.
مجید درویشی با اشاره به تلاش دشمن برای کاهش مشارکت مردم در انتخابات شوراها، بر تلاش مسئولان برای برگزاری انتخابات پرشور تاکید کرد.
مجتبی زارعی، معاون سیاسی- اجتماعی فرماندار و دبیر ستاد انتخابات شهرستان همدان هم، با اشاره به در پیش بودن هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها، بر آمادگی نهادهای مختلف، به ویژه مدارس و مساجد، برای برگزاری این رویداد مهم تاکید کرد.
سیدحسین خوانساری، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان همدان هم از وجود ۲۲۰ هزار تن گندم در سیلوها، به اندازه نیاز سالانه استان خبر داد و گفت: ۵۷ نانوایی استان نان با آرد کامل میپزند و برنج به اندازه کافی در انبارهای استان موجود است.