دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: سازمان تبلیغات اسلامی به نهادی قرآنی تبدیل شده است، چرا که قرآن در همۀ ارکان این سازمان حضور دارد و این الگوی درستی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست ستاد ملی راهبری تدبر در قرآن کریم با حضور حجج اسلام محمدرضا عابدینی، عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و آقایان محمد حاج‌ابوالقاسم، محمد عالم‌زاده‌نوری، غلامرضا قاسمیان، علی صبوحی، سیدمحسن میرباقری کارشناس و مدرس قرآن، مسئولان مؤسسات تخصصی و نماینده دستگاه‌های مرتبط با تدبر برگزار شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ابتدای این نشست با اشاره به فعالیت‌های قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان دارالقرآن الکریم گفت: از ریاست سازمان تبلیغات اسلامی که این نهاد را به سازمانی قرآنی تبدیل کرده است تشکر می‌کنم، چراکه شاهدیم قرآن در همۀ ارکان این سازمان حضور دارد و دارالقرآن سازمان در همۀ بخش‌های آن فعال است و این الگو، الگوی درستی است.

حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره آرایش جنگی دستگاه‌های فرهنگی، اضافه کرد: به جرئت می‌توان گفت که نخستین دستگاهی که برای اجرای راهبرد‌های رهبر معظم انقلاب اقدام می‌کند، سازمان تبلیغات اسلامی است و همانطور که ایشان فرمودند، بایستی در کنار پاسخ به شبهات و مسائل، به مبانی اشتباه غربی نیز هجوم برد.

وی در ادامه بااشاره به نسبت تدبر در قرآن کریم و آرایش جنگی، ادامه داد: در این زمینه دو پیشنهاد دارم؛ اول اینکه برخی مفاهیم کلیدی را بایستی به صورت منظومه‌وار در قرآن بررسی کرد تا به الگویی دقیق و عملیاتی برسیم. از جمله این مفاهیم می‌توان به حکمت، رشد، ولایت و برائت، عدو، جهاد، حکم، بصیرت، آیات و استقامت اشاره کرد. پیشنهاد دوم الگوی حکمرانی پیامبران است که در قرآن به صورت تفصیلی به آنها پرداخته شده است که از جمله آنها می‌توان به الگوی حکمرانی حضرت نوح (ع)، حضرت ابراهیم (ع) و حضرت سلیمان (ع) اشاره کرد.

در ادامه این جلسه سه گزارش از فعالیت‌های ستاد تدبر به شرح زیر مطرح شد:

ابتدا حجت‌الاسلام امیرحسین صفاریان با معرفی رویداد «میثاق فتح» گفت: این رویداد با حضور بیش از دو هزار و ۳۰۰ نفر از فعالان قرآنی در هفت استان برگزار شد و استادان برجسته قرآنی، تدبر سوره مبارکه فتح را در ایام جنگ دوازده روزه تدریس کرده‌اند.

در گزارش دوم، مهدی شکری معاون آموزش و سنجش سازمان دارالقرآن، به رشد بیش از دو برابری آموزش تدبر در سازمان دارالقرآن طی دو سال گذشته اشاره کرد و آمار‌هایی از تخصیص بیش از ۵۰ درصد بودجه آموزشی سازمان دارالقرآن به بحث تدبر ارائه کرد.

در گزارش سوم نیز علی حبیبی مسئول دبیرخانه ستاد راهبری تدبر، گزارشی از فعالیت‌های این ستاد در سال ۱۴۰۴ ارائه کرد و افزود: این فعالیت‌ها در پنج محور انجام شده است.

سپس دستورات جلسات ستاد ملی تدبر مطرح شد و حجت‌الاسلام صفاریان گزارشی از تشکیل کارگروه علمی تدبر ارائه داد که پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد شورای علمی ستاد ملی تدبر با مسئولیت آیت‌الله عابدینی و حضور اعضای حقیقی ستاد تدبر تشکیل شود.

دستور دوم ستاد ملی تدبر، ارائه نسخه آفلاین «اطلس ملی تدبر» بود که جزییات آن را علی حبیبی ارائه کرد و گفت: داده‌های این اطلس از سه منبع مختلف گرفته شده و سطوح مختلف دسترسی برای آن تعریف می‌شود. در نهایت مقرر شد نسخه آنلاین این اطلس در ماه‌های آینده رونمایی شود.

دستور سوم جلسه نیز پیش‌نویس طرح «تربیت مبلغان قرآنی» بود که پس از بحث و بررسی، قرار شد جزئیات این طرح در همکاری با دیگر نهاد‌های تبلیغی و فرهنگی کشور تکمیل و در جلسات بعدی ستاد مطرح شود.