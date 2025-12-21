فردا مدارس و ادارات با ۲ ساعت تاخیر آغاز به کار میکنند
سخنگوی دولت از مصوبه هیئت وزیران برای آغاز فعالیت کلیه مدارس، ادارات و موسسات دولتی فردا با دو ساعت تاخیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،فاطمه مهاجرانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:در راستای پاسداشت ارزشهای خانواده و آیینهای کهن ایرانی در شب یلدا هیئت دولت مصوب کرد کلیه مدارس، ادارات و موسسات دولتی فردا فعالیت خود را با ۲ ساعت تاخیر آغاز کنند.
دستگاههایی که بر اساس مصوبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ مستثنی شدهاند مشمول این تصمیم نخواهند بود.