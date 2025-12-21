ورزشکاران خراسان رضوی در رقابت های ایروبیک و استپ قهرمانی کشور، در ۶ رده سنی مدال طلا و در ۹ رده سنی مدال نقره کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسابقات ایروبیک و استپ قهرمانی کشور، روز ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴ به میزبانی استان یزد و با حضور بیش از ۲۸۰ ورزشکار از ۱۴ استان برگزار شد.

در این مسابقات و در بخش فیتنس خردسالان، السانا پویانفر، هستی صبور، محیصا رحیمی، آرشیدا اردشیری، رها حسن پور، دینا لطفی و صدف یاقوتی مقام اول کشور را کسب کردند.

در بخش فیتنس نونهالان هم ستیا آرون، ریحانه قائنیان، پرنیا نجفی، مهرسا هادیزاده طلاساز، آوا قنبری و متینا عفتی چیتگر مقام دوم کشور را کسب کردند.

تیم فیتنس جوانان خراسان رضوی نیز با ترکیب ستایش عشقی، فاطمه واحدی، سارینا اصغرزاده، سارینا نقی زاده، کیمیا فرودی، بهار لشکری و نگین دبیری به مقام دوم رسید.

همچنین تیم فتینس ایروبیک بزرگسالان استان با ترکیب ری را سروری، آرزو دماوندی، هنگامه هادیانی، کوثر محمدنیا، فاطمه شهروان، نگار افشار و تینا حبیبی مقام اول کشور را کسب کرد.

تیم فیتنس استپ بزرگسالان هم که هلیا الماسیان، فاطمه شهروان، مهدیه خدادادی، مهدیه محبتی، حوریه عمرانی، نگار قاآنی و یاسمن امیدوار را در ترکیب خود داشت، به مقام دوم کشور رسید.

در بخش انفرادی خردسالان نیز، پریناز توسلی تهرانی مقام اول کشور را از آن خود کرد.

در دونفره خردسالان، هستی صبوری و آرشیدا اردشیری در جایگاه دوم کشوری قرار گرفتند و در سه نفره خردسالان، السانا پویانفر، آریانا ایروانی و رها حسن پور به نایب قهرمانی رسیدند.

در انفرادی نونهالان هم عارفه دلقندی مقام دوم کشور را به دست آورد.

در انفرادی نوجوانان الینا فرازی مقام اول کشور را کسب کرد و در دونفره نوجوانان نیز عسل مداح و آیسان حکم آبادی مقام دوم کشور را کسب کردند.

در بخش سه نفره نوجوانان نیز الینا فرازی، عسل مداح و تینا حبیبی به مقام قهرمانی رسیدند.

همچنین هنگامه هادیانی در بخش انفرادی جوانان مقام اول کشور و ستوده مهبود در انفرادی بزرگسالان مقام دوم کشور را کسب کردند.

تیم سه نفره بزرگسالان با ترکیب ری را سروری، ستوده مهبود و کوثر محمدنیا هم به مقام دوم کشور رسیدند.

لیدا مصلی مربیگری و سرپرستی تیم خراسان رضوی را بر عهده داشت.