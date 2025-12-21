پخش زنده
۱۶ آلاچیق در حریم رودخانه زایندهرود تخریب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر حقوقی شرکت آب منطقهای اصفهان گفت: در پی صدور حکم قطعی از سوی دادگستری لنجان مبنی بر تخریب ۱۶ آلاچیق در پارک ساحلی زرینشهر، جلسات متعددی با هدف رفع تصرف داوطلبانه با عوامل شهرداری زرینشهر برگزار شد.
محسن فدائی با اشاره به جمع آوری این سازهها به همت شهرداری افزود: بستر رودخانه در زمره اموال عمومی است و این اقدام در راستای صیانت از بستر رودخانه زایندهرود و جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز و برخورد با تخلفها همچنان در دستور کار شرکت آب منطقهای اصفهان قرار دارد و استمرار آن مستلزم حمایت دستگاه قضایی امنیتی و انتظامی است.
زایندهرود به طول بیش از ۴۰۰ کیلومتر بزرگترین رودخانه منطقه مرکزی ایران است که از کوههای زاگرس مرکزی سرچشمه گرفته است، در کویر مرکزی ایران به سمت شرق پیش میرود و به تالاب گاوخونی در شرق اصفهان میریزد.