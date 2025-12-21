به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مسابقات دوگانه قهرمانی آسیاکه امروز یکشنبه ۳۰ آذر در دو بخش زنان و مردان در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد، ملی پوشان ایران در دو بخش مردان و زنان نشان‌های طلا، نقره و برنز را از آن خود کردند.

در بخش مردان فرید هادی پور، میثم رضایی و محمد امین صدر امین و در بخش زنان نیز حدیث نصر آزادانی، فائزه سادات عابدینی و ریحانه خاتونی اول تا سوم شدند.

این مسابقات با حضور ۱۲ ورزشکار در بخش زنان و ۲۵ ورزشکار در بخش مردان از ۷ کشور ایران، پاکستان، قطر، لبنان، فلسطین، عمان و عراق برگزار شد.

به سه نفر برتر این مسابقات ۵۰۰، ۳۰۰ و ۲۰۰ دلار جوایز نقدی پرداخت شد.