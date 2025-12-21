پخش زنده
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش الکترونیکیشدن فرآیندهای مالیاتی در کاهش فرار مالیاتی گفت: اجرای کامل سامانه مودیان، ساماندهی معافیتها و حرکت به سمت مالیاتستانی هوشمند، از الزامات اصلاح نظام مالیاتی و تحقق عدالت اقتصادی در کشور است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات تقنینی مجلس در حوزه اصلاح نظام مالیاتی اظهار کرد: در دوره فعلی مجلس، طرح مالیات بر مجموع درآمد که ساماندهی معافیتهای مالیاتی را نیز در بر میگیرد، در کمیسیون اقتصادی به تصویب اصول رسیده است، اما هنوز وارد مرحله نهایی بررسی و اجرا نشده است.
میثم ظهوریان افزود: این طرح در صورت اجرا میتواند به گسترش پایههای مالیاتی، افزایش شفافیت اقتصادی و تأمین درآمدهای پایدار برای دولت کمک کند.
سامانه مودیان؛ ابزار شفافسازی و مقابله با فرار مالیاتی
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به راهاندازی سامانه مودیان و حذف تدریجی صورتحسابهای کاغذی از ابتدای دیماه گفت: الکترونیکیشدن فرآیندها و اجرای تکالیف پیشبینیشده در قوانین مالیاتی، از جمله قانون مالیات بر عایدی سرمایه، مورد تأیید سازمان امور مالیاتی بوده و نقش مؤثری در شناسایی دقیقتر مؤدیان و کاهش فرار مالیاتی دارد.
میثم ظهوریان تصریح کرد: هرچه دامنه شمول سامانه مودیان افزایش یابد، امکان رصد جریانهای مالی و شفافیت در نظام اقتصادی کشور نیز تقویت خواهد شد.
عدالت مالیاتی هنوز با چالشهایی مواجه است
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی گفت: بهطور کلی اقدامات مثبتی در حوزه الکترونیکیشدن فرآیندها انجام شده است، اما همچنان در زمینه عدالت مالیاتی با چالشهایی مواجه هستیم و واقعیت این است که برخی اصناف متناسب با درآمد واقعی خود مالیات پرداخت نمیکنند.
نماینده مردم مشهد افزود: اصلاح این وضعیت نیازمند تکمیل زیرساختها، تسریع در اجرای سامانهها و نظارت مستمر بر اجرای قوانین است.
حذف اسناد کاغذی باید با سرعت بیشتری دنبال شود
میثم ظهوریان درباره زمانبندی حذف کامل صورتحسابهای کاغذی نیز اظهار کرد: بخشی از این فرآیند هماکنون در حال اجراست و سازمان امور مالیاتی بهتدریج به سمت اجرای کامل آن حرکت کرده، اما این روند باید با سرعت بیشتری دنبال شود تا نتایج ملموستری در حوزه شفافیت اقتصادی حاصل شود.
موانع صدور مجوز و تأکید مجلس بر حذف امضاهای طلایی
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار گفت: کمیسیون اقتصادی جلسات نظارتی متعددی برای پیگیری اجرای این قانون برگزار کرده و حتی برخی وزرا برای پاسخگویی در این جلسات حضور داشتهاند.
میثم ظهوریان افزود: اگرچه اجرای قانون در برخی دستگاهها پیشرفت قابل قبولی داشته، اما در برخی نهادها از جمله تعدادی از شهرداریها، روند اجرا همچنان کند است.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: یکی از مشکلات اصلی در این حوزه، وجود سختگیریهای غیرضروری، انحصارطلبی و امضاهای طلایی است و مجلس تأکید دارد اگر فردی شرایط قانونی لازم برای فعالیت اقتصادی را داشته باشد، نباید بدون دلیل موجه با مانعتراشی مواجه شود.
پیگیری نظارتی مجلس برای اصلاح نظام اقتصادی
نماینده مردم مشهد در پایان خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی از طریق ابزارهای نظارتی، اجرای دقیق قوانین مالیاتی و قوانین مرتبط با بهبود فضای کسبوکار را پیگیری میکند تا موانع موجود برطرف و مسیر فعالیتهای اقتصادی تسهیل شود.