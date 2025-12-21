پزشک عمومی بیمارستان کیش، گفت: مبتلایان به ویروس آنفلوانزا و دارای علائم از حضور در دورهمی‌ها و اجتماعات خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر داود شیرازی، گفت: افرادی که علائمی مثل سرفه، تنگی نفس، آب ریز چشم و بینی دارند از جمع‌های مهمانی شب یلدا و دورهمی‌ها دوری کنند.

او افزود: بیماران مبتلا به آنفلوانزا با حضور در یک اتاق و به دور از جمع با رعایت فاصله حداقل یک متر از دیگران دوران بهبودی خود را بلگذرانند.

پزشک بیمارستان کیش، گفت: مهمترین چرخه انتقال بیماری‌های ویروسی و تنفسی ناشی از تماس مستقیم با ترشحات آلوده است و بهترین راه شستشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون و استفاده از ماسک برای خروج از منزل است.

دکتر داود شیرازی، با اشاره به شرایط فصلی و زمینه افزایش شیوع ویروس آنفلوانزا، گفت: رعایت دستورالعمل های بهداشتی برای گذراندن شب یلدا ضروری است.