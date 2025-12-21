شهیدآباد آوج با اجرای طرح‌های عمرانی و همراهی مردم، چهره‌ای تازه یافته است؛ اهالی در کنار قدردانی از خدمات شورا، خواستار رفع مشکل آب و تأمین داروخانه در این روستا هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، روستای شهیدآباد با جمعیتی بالغ بر ۱۴۱۸ نفر، یکی از ۵۳ روستای بخش مرکزی شهرستان آوج است که طی سال‌های اخیر با اجرای طرح‌های عمرانی متعدد، چهره‌ای تازه به خود گرفته است.

شورای اسلامی این روستا با سه عضو فعال توانسته بیش از ۱۵ پروژه عمرانی را به سرانجام برساند؛ از جمله آسفالت و سنگ‌فرش معابر، احداث زمین چمن مصنوعی، ساخت سد و کانال انحرافی سیلاب ورودی روستا و راه‌اندازی پایگاه آتش‌نشانی. همچنین جدول‌گذاری معابر و ایجاد امکانات ورزشی از جمله فوتبال، از دیگر اقدامات شورا بوده است.

اهالی شهیدآباد ضمن قدردانی از خدمات شورا، خواسته‌های تازه‌ای را نیز مطرح کرده‌اند؛ از جمله تأمین داروخانه و رفع مشکل کمبود آب که در حال حاضر تنها دو تا سه ساعت در شبانه‌روز جریان دارد.

طرح هادی روستا که در سال‌های گذشته اجرا شده، به گفته اهالی نیازمند بازنگری کلی پس از گذشت یک دهه است تا مشکلات موجود برطرف شود.

شهیدآباد امروز با تلاش‌های شورای اسلامی و همراهی مردم، مسیر توسعه را ادامه می‌دهد؛ مسیری که امید دارد آینده‌ای روشن‌تر برای این روستا رقم بزند.