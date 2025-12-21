اجرای طرح جامع هوشمندسازی و کاهش هدررفت آب در تبریز
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی اظهار کرد:طرح جامع مدیریت مصرف و کاهش هدررفت آب با تمرکز بر هوشمندسازی شبکههای موجود و بدون ایجاد تغییر در ساختار هیدرولیکی شبکه در دستور کار شرکت قرار گرفته است.
،ابراهیم سلیمانی با اشاره به اجرای طرح جامع هوشمندسازی و کاهش هدررفت آب در شبکه آبرسانی تبریز گفت:در قالب این پروژه شبکه توزیع آب کلانشهر تبریز به پنج پهنه مستقل آبرسانی تقسیم شده و با ایجاد حوضچهها و استقرار تجهیزات سنجش پارامترهای هیدرولیکی و کیفی پایش دقیق شبکه در ۲۸ نقطه مرزی انجام میشود.
مدیر عامل آبفای آذربایجان شرقی ادامه داد: دادههای به دستآمده از ایستگاههای سنجش به صورت برخط به مرکز کنترل منتقل شده و امکان راهبری متمرکز شبکه را فراهم میکند اقدامی که نقش موثری در شناسایی سریع نشتها، کاهش هدررفت آب و افزایش تابآوری شبکه توزیع دارد.