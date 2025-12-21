به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان رابر ضمن اعلام این خبر افزود: عملیات بازگشایی مسیرهای دسترسی روستایی به وسیله ماشین‌آلات راهسازی دستگاه‌های اجرایی شهرستان، دهیاری‌ها و پیمانکاران و به همت اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان صورت پذیرفت.

وی با بیان اینکه در شهرستان رابر ۱۰۱ میلی‌متر بارش گزارش شده است، افزود: با توجه به اینکه سه چهارم سطح شهرستان کوهستانی است، توانستیم با تلاش‌های شبانه‌روزی همکارانمان در ستاد مدیریت بحران شهرستان و پیمانکاران منطقه، آزادسازی صددرصدی مسیرهای روستایی را انجام دهیم.