رئیس سازمان زندانها گفت: تعامل و همافزایی بین سازمان زندانها و پژوهشگاه قوه قضاییه در خصوص فعالیتهای تحقیقاتی رو به رشد بوده و از اهمیت بالایی برخوردار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مراسم گرامیداشت «هفته پژوهش» عصر امروز، ۳۰ آذر با حضور رئیس سازمان زندانها، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه و جمعی از اعضای شورای تحقیقات سازمان برگزار شد.
محمدی رئیس سازمان در این مراسم با تأکید بر نقش محوری پژوهش در مدیریت علمی زندانهاگفت: یکی از راهبردیترین اهداف سازمان، اداره علمی زندانها مبتنی بر مبانی پژوهشی است؛ رویکردی که نتایج آن امروز در توسعه فناوریهای نوین حوزه زندانبانی از جمله ملاقات الکترونیکی زندانیان با خانوادهها، دادرسی الکترونیکی، استفاده از پابند الکترونیکی و سایر خدمات هوشمند بهوضوح قابل مشاهده است.
وی افزود: پژوهشهای سازمان زندانها به سمت تحقیقات کاربردی و مسألهمحور حرکت کرده و هدف از این فعالیتها فقط تولید آثار مکتوب و بایگانی در کتابخانهها نیست، بلکه استفاده عملی از نتایج پژوهش در بهبود فرآیندها و تصمیمسازیهای اجرایی مدنظر قرار دارد.
رئیس سازمان زندانها تصریح کرد: انتظار داریم پژوهشگران سازمان زندانها بتوانند در تراز نیازهای واقعی نظام زندانبانی کشور حرکت کرده و نقش مؤثری در حل مسائل این حوزه ایفا کنند. خوشبختانه تعامل و همافزایی بین سازمان زندانها و پژوهشگاه قوه قضاییه در زمینه فعالیتهای تحقیقاتی رو به رشد بوده و از اهمیت بالایی برخوردار است.
در ادامه این مراسم، کاظمی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه نیز ضمن تقدیر از رویکرد علمی و دانشمحور سازمان زندانها گفت: رویکرد عالمانه، علمگستر و توسعهمحور سازمان زندانها در سالهای اخیر و همکاری هرچه بیشتر این سازمان با پژوهشگاه قوه قضاییه، شایسته تقدیر است.
وی ابراز امیدواری کرد: همکاریهای علمی و پژوهشی میان سازمان زندانها و پژوهشگاه قوه قضاییه با قدرت و انسجام بیشتری تداوم یابد و زمینهساز ارتقای نظام عدالت و زندانبانی علمی در کشور شود.