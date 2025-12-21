پخش زنده
قم با برگزاری رزمایش طرح زمستانه، آمادگی خود را برای مواجهه با شرایط جوی سخت و حوادث احتمالی فصل سرما به نمایش گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رزمایشی که با حضور نیروهای انتظامی، پلیس راه و راهور، اورژانس، هلال احمر، راهداری و دستگاههای خدماترسان برگزار شد تا زمستان پیشِرو با کمترین حادثه برای مردم سپری شود.
فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به نقش راهبردی این استان در تردد جادهای کشور گفت: قم مسیر عبور دستکم ۱۷ استان است و کوچکترین اختلال در محورهای مواصلاتی آن میتواند چالش بزرگی ایجاد کند.
به گفته محمدرضا میرحیدری، محورهای برفگیر مانند روستاهای بالادست کهک، دستجرد و گردنه نعلبندان از نقاط حساس استان هستند که در صورت تهدید ایمنی، انسداد بهموقع آنها در دستور کار پلیس قرار میگیرد.
جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی کشور هم هدف اصلی این رزمایش را افزایش هماهنگی بین دستگاهها و ارتقای ایمنی جادهها عنوان کرد و گفت: طرح زمستانه صرفاً یک نمایش نیست، بلکه اعلام عملی آمادگی خادمان مردم در شرایط بحرانی است. سردار حسن مومنی از استقرار صدها تیم گشتی و ایستگاه فعال در سطح استان خبر داد و بر لزوم آمادگی بیشتر نسبت به فصول گرم سال به دلیل لغزندگی معابر، کاهش دید و افزایش تصادفات تأکید کرد.
در این رزمایش بیش از ۱۵۰ نیرو در قالب ۱۵ تیم حضور داشتند که مسئولان آن را تنها بخشی از توان گسترده دستگاههای امدادی و انتظامی دانستند.
به گفته مسئولان، مدیریت معابر شهری دارای شیب نامناسب، پیشبینی بهموقع و پیشگیری قبل از بحران، از اولویتهای اصلی طرح زمستانه در قم است.
فرمانده انتظامی استان قم همچنین با اشاره به آمار تصادفات اعلام کرد در هفتماهه امسال، تصادفات برونشهری در قم حدود ۲۰ درصد کاهش داشته، اما در حوزه درونشهری با افزایش چهار درصدی مواجه هستیم.
وی ضمن هشدار نسبت به آمار نگرانکننده تلفات جادهای در کشور، از شهروندان خواست با رعایت توصیههای پلیس، در تأمین ایمنی خود و دیگران در فصل زمستان همکاری جدی داشته باشند.