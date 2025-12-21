پخش زنده
همزمان با نخستین بارش برف پاییزی در رفسنجان، اردوی جهادی درمانی با حضور پزشکان و دندانپزشکان جهادگر در روستای اسماعیلآباد نوق برگزار شد
به گزارش خبر گزاری صدا سیمای مرکز کرمان در روزی سرد و همزمان با اولین برف پاییزی شهرستان رفسنجان، پزشکان و دندانپزشکان جهادگر، تعطیلی و استراحت خود را کنار گذاشتند و برای خدمترسانی درمانی به مردم روستای اسماعیلآباد نوق حاضر شدند.
در این اردوی جهادی که با حضور بسیج جامعه پزشکی، جهادگران سلامت و همراهی مسئولان شهرستان برگزار شد، خدمات ویزیت، درمان و دندانپزشکی به صورت رایگان به اهالی این منطقه ارائه شد.
مسئولان حاضر در این اردو، هدف از اجرای چنین برنامههایی را کاهش مشکلات درمانی مناطق کمبرخوردار و تقویت روحیه خدمت جهادی عنوان کردند.