رئیس هیات مدیره انجمن تالاسمی آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
حذف ارز دولتی دارو و خطری که جان بیماران تالاسمی را تهدید میکند
رئیس هیات مدیره انجمن تالاسمی آذربایجان شرقی در واکنش به تصمیم حذف ارز دولتی دارو گفت:نمیدانیم این تصمیم بر چه اساسی گرفته شده است اما این را میدانیم حذف ارز دولتی دارو جان بیماران تالاسمی را تهدید میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،سولماز انوری اظهار کرد: با توجه به تزریق خون بیماران تالاسمی به صورت هر دو الی سه هفته یکبار میزان آهن بدن این بیماران به مرور زمان افزایش پیدا میکند. به همین دلیل برای دفع آهن باید دارو مصرف کنند.
وی ادامه داد: سالهای زیادی است که طول عمر بیماران مبتلا به تالاسمی به همین داروهای آهنزدای مصرفی بستگی دارد و مصرف این داروها طول عمر بیماران را افزایش داده است، هر چند بیماران هزینهای را هم برای تهیه دارو صرف میکردند اما با تصمیم جدید دولت مبنی بر حذف ارز دولتی دارو عملا قیمت دارو در صورت کمیاب نشدن تا ۱۲ الی۱۴ برابر افزایش خواهد یافت.
وی تجدید نظر در این تصمیم را مطالبه بیماران تالاسمی از ریاست جمهوری دانست و گفت: رئیس جمهوری خودشان پزشک و با مشکلات بیماران تالاسمی آشنا هستند و میدانند که این بیماران با چه درد و مشقتهایی روبرو هستند. به همین دلیل از ایشان میخواهیم تا به این تصمیم ورود کرده و جلوی این فاجعه را بگیرند.
رئیس هیات مدیره انجمن تالاسمی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: وقتی بیمار مجبور به استفاده از داروی وارداتی است چنین تصمیمی ضربه بزرگی به بیماران زده و به ضرر بیماران تمام خواهد شد. از مسئولان امر، وزیر بهداشت و شخص رئیس جمهوری تقاضا دارم تا در این تصمیم بازنگری کنند.
بر همین اساس ۱۳۰ بیمار زن و مرد مبتلا به تالاسمی در استان آذربایجان شرقی شناسایی شده است که هم اکنون هر قرص آهنزدای دسفرال را به قیمت پنج هزار تومان تهیه میکنند و با اعمال حذف ارز دولتی دارو، قیمت هر قرص تا ۱۴ برابر افزایش خواهد یافت.