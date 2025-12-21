۲۰ کانکس عرضه مستقیم میوه و تره‌ بار با هدف تنظیم‌ بازار شب یلدا و تسهیل دسترسی شهروندان به اقلام پرمصرف، در نقاط مختلف سطح شهر مشهد مستقر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌ های کشاورزی گفت: این کانکس‌ ها با هدف حذف واسطه‌ ها، تأمین میوه با کیفیت مناسب و ارائه قیمت‌ های منصفانه راه‌ اندازی شده و با استقبال مطلوب شهروندان مواجه شده است.

عارف عباسی افزود: عرضه مستقیم محصولات در این کانکس‌ ها، ضمن ایجاد شفافیت در قیمت‌ ها، نقش مؤثری در کنترل و تعدیل قیمت‌ ها در آستانه شب یلدا داشته و رضایتمندی عمومی را به همراه داشته است.

وی ادامه داد: این سازمان با رصد مستمر وضعیت بازار و افزایش نظارت‌ ها، تلاش می‌ کند زمینه تأمین پایدار و مقرون‌ به‌ صرفه اقلام مورد نیاز شهروندان در مناسبت‌ های خاص را فراهم کند.