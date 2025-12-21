هوای سالم حق مردم بوده و ترک فعل‌ هر دستگاه و ارگانی در طرح جامع کاهش آلودگی هوا به قوه قضائیه معرفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ همسو با مطالبه گری حقوق مردم اراک ترک فعل‌ها در طرح جامع کاهش آلودگی هوا به قوه قضائیه معرفی شوند و قائل به اغمازی در این زمینه نیستیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی، با تاکید بر این موضوع در کارگروه کاهش آلودگی هوا استان در اراک گفت: هوای سالم حق مردم است و در این زمینه هر دستگاه و ارگانی که وظیفه‌ای در این زمینه بر اساس قانون دارد باید انجام دهد و غیر از این باید به دادگاه سپرده شود.

قدرت‌اله ابک افزود: این یک تکلیف قانونی است و قوه قضائیه نیز بر این موضوع صراحت دارد.

ابک از پیگیری سوخت مورد نیاز نیروگاه شازند در فصل سرد خبر داد و گفت: مبالغی برای تامین بخشی از مازوت کم سولفور برای نیروگاه از سوی رئیس جمهور اختصاص یافته است.

او از برگزاری نشستی در روز چهار شنبه با حضور مسئولان استان با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور برای بررسی مسائل استان در زیست محیطی خبر داد و گفت: در این نشست آخرین هماهنگی‌ها و بررسی نیاز‌ها برای طرح در آن جلسه انجام شد.