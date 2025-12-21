به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان نائین گفت: ۲۵ تن برنج قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد ریال در بازرسی مأموران از یک کامیون کشف شد.

سرهنگ حسن براهیمیافزود: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید شرافت در شهرستان نائین حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک و برای بررسی آن را متوقف کردند.

وی گفت: مأموران در بازرسی صورت گرفته از این خودرو موفق شدند ۲۵ تن برنج قاچاق که بدون هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود را کشف کنند.

بگفته وی فرد متخلف با تشکیل پرونده برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.