مشاور وزیر دفاع در امور زنان و خانواده با بیان اینکه این آمارها گواه حضور پررنگ بانوان در سراسر زیستبوم نوآوری کشور است، افزود: در وزارت دفاع نیز زیستبوم نوآوری دفاعی طراحی شده است و شاهد نقشآفرینی فعال بانوان هستیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فاطمه ترکمان مشاور وزیر دفاع در امور زنان و خانواده با حضور در برنامه «سلام خبرنگار» به تشریح نقش و جایگاه بانوان در زیستبوم نوآوری و صنعت دفاعی کشور پرداخت.
وی با اشاره به روند رو به رشد حضور بانوان در عرصههای علمی کشور گفت: آمارها نشان میدهد بیش از ۶۴ درصد ورودی دانشگاههای کشور را بانوان تشکیل میدهند، حدود ۷۰ درصد کادر درمان کشور بانوان هستند و یکچهارم اعضای بنیاد ملی نخبگان به بانوان نخبه اختصاص دارد و همچنین ۲۴ درصد ثبت اختراعات کشور به نام بانوان ثبت شده است.
ترکمان با بیان اینکه این آمارها گواه حضور پررنگ بانوان در سراسر زیستبوم نوآوری کشور است، افزود: در وزارت دفاع نیز زیستبوم نوآوری دفاعی طراحی شده که شامل پارکها و پردیسهای علم و فناوری، شرکتهای دانشبنیان، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و استارتآپهای نوظهور است و در همه این بخشها شاهد نقشآفرینی فعال بانوان هستیم؛ موضوعی که میتواند یک دستاورد بنیادین و راهبردی برای کشور محسوب شود.
وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه دستاوردهای بانوان در صنعت دفاعی اظهار داشت: در این نمایشگاه بخشی از دستاوردهایی که امکان ارائه داشت، به نمایش گذاشته شد. بانوان در این نمایشگاه محصولاتی را ارائه کردند که در مدیریت و اجرای طرح و فرآیندهای طراحی و تولید، مشارکت صددرصدی داشتند.
مشاور وزیر دفاع با تشریح حوزههای ارائهشده در این نمایشگاه گفت: این دستاوردها حوزههای متنوعی از جمله صنایع هوایی، صنایع موشکی، صنایع دریایی، تجهیزات زرهی، صنایع الکترونیک و اپتیک را دربرمیگرفت. همچنین در حوزه سلامت و بهداشت، بانوان نقش مؤثری در توسعه واکسنها، داروهای خاص برای بیماریهای ویژه، کیتهای تشخیصی و آزمایشگاههای پیشرفته ژنتیکی ایفا کردهاند؛ دستاوردهایی که امروز در بخش ملی نیز کاربرد یافته و کشور را از وابستگی به برخی خدمات پرهزینه خارجی بینیاز کرده است.
ترکمان با اشاره به برنامههای آتی وزارت دفاع در این حوزه تصریح کرد: این نمایشگاه نخستین رویداد از این نوع در وزارت دفاع بود و برنامهریزی شده در سالهای آینده با انسجام بیشتر، پوشش رسانهای گستردهتر و روایتگری دقیقتر از دستاوردهای بانوان ادامه یابد. هر یک از این حوزهها ظرفیت جریانسازی رسانهای دارد و لازم است نقش بانوان در فناوریهای پیشرفته دفاعی بهدرستی تبیین شود.
وی همچنین به سیاستهای حمایتی وزارت دفاع برای بانوان نخبه اشاره کرد و گفت: برنامههای ویژهای برای جذب، نگهداشت و توانمندسازی بانوان نخبه در وزارت دفاع طراحی شده است. از جمله این برنامهها میتوان به متناسبسازی محیطهای کاری، شبکهسازی میان بانوان نخبه، آموزشهای مدیریتی و ارتقای مهارتهای سازمانی اشاره کرد تا زمینه حضور و ظهور هرچه بیشتر بانوان برجسته فراهم شود.
مشاور وزیر دفاع در پایان با تأکید بر نقش چندبعدی بانوان اظهار داشت: بانوان در کنار نقشآفرینی فناورانه و علمی، نقش مادری و خانوادگی خود را نیز با صبر و تعادل ایفا میکنند. خانوادههای وزارت دفاع نمونهای از الگوی خانواده اسلامی هستند که در آن تعامل، مودت و تعادل میان کار و زندگی بهخوبی دیده میشود و این ظرفیت میتواند در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور نقشآفرین باشد.