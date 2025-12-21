برگزاری جشن میلاد امام محمد باقر (ع) در سراسر خوزستان
همزمان با فرارسیدن سالروز میلاد باسعادت امام محمد باقر (ع) جشن و شادی با حضور مردم ولایتمدار خوزستان در نقاط مختلف این استان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جشن میلاد خوشیمن و همایون حضرت باقرالعلوم(ع) با حضور اقشار مختلف مردم در مساجد، حسینیهها، تکایا و دیگر اماکن مذهبی نقاط مختلف استان خوزستان دیار سردار سرلشکر شهید علی هاشمی و سردار شهید سید محمدجواد هاشمی برگزار میشود که نام و نشانی برخی از این اماکن به شرح زیر است:
مسجد امام محمدباقر(ع)نشانی: آبادان، احمدآباد، خیابان ۴ اصلی، بین خیابان ۴ و خیابان ۵ فرعیزمان: یکشنبه ۳۰ آذرماه، بعد از نماز مغرب و عشا سخنران: حجتالاسلام عادلی فریحیمولودیخوان: سید علی موسویهیئت محبین آل یاسین
مسجد امام علی(ع)نشانی: اهواز، کیانآباد، خیابان هجدهمتری اول زمان: یکشنبه ۳۰ آذرماه، بعد از نماز مغرب و عشا سخنران: حجتالاسلام سید مهدی طباطبایی
مسجد فاطمه الزهرا(س)نشانی: اهواز، کوی ملت زمان: یکشنبه ۳۰ آذرماه، بعد از نماز مغرب و عشا سخنران: حجتالاسلام قاسمپورمولودیخوان: عبدالقادر دسومی
مسجد امام حسین(ع)نشانی: اهواز، بیستمتری شهرداری، خیابان ۳ فاضلزمان: یکشنبه ۳۰ آذرماه، بعد از نماز مغرب و عشا سخنران: حجتالاسلام بهرامی
مسجد حضرت مهدی(عج)نشانی: اهواز، زیباشهر، بلوار شهيد دستغیب زمان: یکشنبه ۳۰ آذرماه، ساعت ۱۸مولودیخوان: ایمان قرهباغی
مسجد حضرت حجت(عج)نشانی: هفتگل، خیابان شهید صیاد شیرازی زمان: یکشنبه ۳۰ آذرماه، بعد از نماز مغرب و عشا
هیئت قاسم بن الحسن(ع)نشانی: بهبهان، خیابان گودبقال، محل کاروانسرا، مسجد آیتالله وحید بهبهانی(ره)زمان: یکشنبه ۳۰ آذرماه، ساعت ۲۰:۳۰سخنران: حجتالاسلام دهنوی کارشناس خانواده و برنامه گلبرگ شبکه ۳ سیمامولودیخوانان: رحمان عاشوری و مهدی سبکروبه تعدادی از شرکتکنندگان کارت هدیه ۵۰۰ هزار تومانی هدیه داده میشود.
مسجد امام حسن عسکری(ع)نشانی: دزفول، خیابان فردوسی زمان: یکشنبه ۳۰ آذرماه، بعد از نماز مغرب و عشا سخنران: حجتالاسلام حبیب خاکیمولودیخوان: عبدالحسین روغنیان
مسجد امام حسین(ع)نشانی: مسجدسلیمان، کوی شهید سید اسفندیار موسویزمان: یکشنبه ۳۰ آذرماه، ساعت ۱۸همراه با ویژهبرنامههای شاد و هیجانانگیز برای کودکان و نوجوانان، شاهنامهخوانی و برنامههای فرهنگی ویژه خانوادهها
هیئت جوانان عاشورایی نشانی: اهواز، چهارراه اباذر، خیابان شهید حقبین، حسینیه اباذر زمان: دوشنبه یکم دیماه، ساعت ۲۱:۳۰قاری قرآن: محمدتقی صباغانسخنران: حجتالاسلام سید عباس جعفرنژاد مولودیخوان: محمدرضا روغنی زاده
نشست نهجالبلاغه خوانینشانی: اهواز، خیابان شهید ادهم، بین خیابان شهید عظیم و خیابان شهید قشقایی، حسینیه فاطمیهزمان: دوشنبه یکم دیماه، ساعت ۱۹سخنران: حجتالاسلام محمد انصاری
هیئت بیت الزهرا(س)نشانی: رامهرمز، خیابان امام، مسجد سلمان فارسی زمان: یکشنبه ۳۰ آذرماه، ساعت ۲۰مولودیخوان: سید عباس موسویهمراه با قرائت مناجات ماه رجب
مسجد چهاردهمعصوم(ع)نشانی: اهواز، فاز یک پادادشهر، خیابان تیر شرقیزمان: یکشنبه ۳۰ آذرماه، بعد از نماز مغرب و عشا سخنران: حجتالاسلام بزرگیان
مسجد جامعنشانی: ملاثانی زمان: یکشنبه ۳۰ آذرماه، بعد از نماز مغرب و عشا سخنران: سید هادی حسینی امینمولودیخوان: سید مهدی حسینی امین
مسجد ۱۴ معصوم(ع)نشانی: اهواز، گلستان زمان: یکشنبه ۳۰ آذرماه، بعد از نماز مغرب و عشا سخنران: حجتالاسلام سید عباس جعفرنژاد
مسجد حضرت حجت(عج)نشانی: اهواز، زیتون کارگری، پشت سازمان انتقال خون زمان: یکشنبه ۳۰ آذرماه، بعد از نماز مغرب و عشا مولودیخوان: سید علی موسوی
مسجد الغدیرنشانی: اهواز، کوی جمهوری اسلامی، جنب روگذر سردار شهید مجید سیلاوی زمان: دوشنبه یکم دیماه، ساعت ۲۰سخنران: حجتالاسلام علیرضا پناهیان از تهرانمولودیخوانان: مصطفی مروانی و سید علی موسوی شاعر: حجتالاسلام سید علیرضا شفیعی
نمازخانه سیدالشهدا(ع)نشانی: کوت عبدالله، اسلامآباد شرقی زمان: یکشنبه ۳۰ آذرماه، ساعت ۲۰سخنران: حجتالاسلام سودانیمولودیخوانان: سید رضا حجازی فرد و حسین سواری
مسجد صاحبالزمان(عج)نشانی: اهواز، میدان شهید بندر، کوی ۱۷ شهریور، روبهروی آموزشوپرورش ناحیه ۲ زمان: یکشنبه ۳۰ آذرماه، بعد از نماز مغرب و عشا سخنران: حجتالاسلام آریا خاکی
مسجد فاطمیه نشانی: اهواز، کیانپارس، خیابان موحدین زمان: یکشنبه ۳۰ آذرماه، بعد از نماز مغرب و عشا سخنران: حجتالاسلام ارجمندمولودیخوان: سید علی موسوی
هیئت محبین امام جواد(ع)نشانی: اهواز، کوی طالقانی، خیابان ۴زمان: یکشنبه ۳۰ آذرماه، ساعت ۱۹:۳۰سخنران: حجتالاسلام نظاریمولودیخوان: محمود فاضلی
حسینیه امام حسن عسکری(ع)نشانی: اهواز، کوی شهید مدرس، خیابان شهید مدرس ۹زمان: یکشنبه ۳۰ آذرماه، ساعت ۲۰قاری قرآن: مصطفی لبانسخنران: حجتالاسلام اسماعيل نجفیمولودیخوان: سید علی موسوی مجری: ابوحسن نجفی