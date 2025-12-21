به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان جشن میلاد خوش‌یمن و همایون حضرت باقرالعلوم(ع) با حضور اقشار مختلف مردم در مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و دیگر اماکن مذهبی نقاط مختلف استان خوزستان دیار سردار سرلشکر شهید علی هاشمی و سردار شهید سید محمدجواد هاشمی برگزار می‌شود که نام و نشانی برخی از این اماکن به شرح زیر است:

مسجد امام محمدباقر(ع) نشانی: آبادان، احمدآباد، خیابان ۴ اصلی، بین خیابان ۴ و خیابان ۵ فرعی زمان: یکشنبه ۳۰ آذرماه، بعد از نماز مغرب و عشا سخنران: حجت‌الاسلام عادلی فریحی مولودی‌خوان: سید علی موسوی هیئت محبین آل یاسین

مسجد امام علی(ع) نشانی: اهواز، کیان‌آباد، خیابان هجده‌متری اول زمان: یکشنبه ۳۰ آذرماه، بعد از نماز مغرب و عشا سخنران: حجت‌الاسلام سید مهدی طباطبایی

مسجد فاطمه الزهرا(س) نشانی: اهواز، کوی ملت زمان: یکشنبه ۳۰ آذرماه، بعد از نماز مغرب و عشا سخنران: حجت‌الاسلام قاسم‌پور مولودی‌خوان: عبدالقادر دسومی

مسجد امام حسین(ع) نشانی: اهواز، بیست‌متری شهرداری، خیابان ۳ فاضل زمان: یکشنبه ۳۰ آذرماه، بعد از نماز مغرب و عشا سخنران: حجت‌الاسلام بهرامی

مسجد حضرت مهدی(عج) نشانی: اهواز، زیباشهر، بلوار شهيد دستغیب زمان: یکشنبه ۳۰ آذرماه، ساعت ۱۸ مولودی‌خوان: ایمان قره‌باغی

مسجد حضرت حجت(عج) نشانی: هفتگل، خیابان شهید صیاد شیرازی زمان: یکشنبه ۳۰ آذرماه، بعد از نماز مغرب و عشا

هیئت قاسم بن الحسن(ع) نشانی: بهبهان، خیابان گودبقال، محل کاروانسرا، مسجد آیت‌الله وحید بهبهانی(ره) زمان: یکشنبه ۳۰ آذرماه، ساعت ۲۰:۳۰ سخنران: حجت‌الاسلام دهنوی کارشناس خانواده و برنامه گلبرگ شبکه ۳ سیما مولودی‌خوانان: رحمان عاشوری و مهدی سبکرو به تعدادی از شرکت‌کنندگان کارت هدیه ۵۰۰ هزار تومانی هدیه داده می‌شود.

مسجد امام حسن عسکری(ع) نشانی: دزفول، خیابان فردوسی زمان: یکشنبه ۳۰ آذرماه، بعد از نماز مغرب و عشا سخنران: حجت‌الاسلام حبیب خاکی مولودی‌خوان: عبدالحسین روغنیان

مسجد امام حسین(ع) نشانی: مسجدسلیمان، کوی شهید سید اسفندیار موسوی زمان: یکشنبه ۳۰ آذرماه، ساعت ۱۸ همراه با ویژه‌برنامه‌های شاد و هیجان‌انگیز برای کودکان و نوجوانان، شاهنامه‌خوانی و برنامه‌های فرهنگی ویژه خانواده‌ها

هیئت جوانان عاشورایی نشانی: اهواز، چهارراه اباذر، خیابان شهید حق‌بین، حسینیه اباذر زمان: دوشنبه یکم دی‌ماه، ساعت ۲۱:۳۰ قاری قرآن: محمدتقی صباغان سخنران: حجت‌الاسلام سید عباس جعفرنژاد مولودی‌خوان: محمدرضا روغنی زاده

نشست نهج‌البلاغه خوانی نشانی: اهواز، خیابان شهید ادهم، بین خیابان شهید عظیم و خیابان شهید قشقایی، حسینیه فاطمیه زمان: دوشنبه یکم دی‌ماه، ساعت ۱۹ سخنران: حجت‌الاسلام محمد انصاری

هیئت بیت الزهرا(س) نشانی: رامهرمز، خیابان امام، مسجد سلمان فارسی زمان: یکشنبه ۳۰ آذرماه، ساعت ۲۰ مولودی‌خوان: سید عباس موسوی همراه با قرائت مناجات ماه رجب

مسجد چهارده‌معصوم(ع) نشانی: اهواز، فاز یک پادادشهر، خیابان تیر شرقی زمان: یکشنبه ۳۰ آذرماه، بعد از نماز مغرب و عشا سخنران: حجت‌الاسلام بزرگیان

مسجد جامع نشانی: ملاثانی زمان: یکشنبه ۳۰ آذرماه، بعد از نماز مغرب و عشا سخنران: سید هادی حسینی امین مولودی‌خوان: سید مهدی حسینی امین

مسجد ۱۴ معصوم(ع) نشانی: اهواز، گلستان زمان: یکشنبه ۳۰ آذرماه، بعد از نماز مغرب و عشا سخنران: حجت‌الاسلام سید عباس جعفرنژاد

مسجد حضرت حجت(عج) نشانی: اهواز، زیتون کارگری، پشت سازمان انتقال خون زمان: یکشنبه ۳۰ آذرماه، بعد از نماز مغرب و عشا مولودی‌خوان: سید علی موسوی

مسجد الغدیر نشانی: اهواز، کوی جمهوری اسلامی، جنب روگذر سردار شهید مجید سیلاوی زمان: دوشنبه یکم دی‌ماه، ساعت ۲۰ سخنران: حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان از تهران مولودی‌خوانان: مصطفی مروانی و سید علی موسوی شاعر: حجت‌الاسلام سید علیرضا شفیعی

نمازخانه سیدالشهدا(ع) نشانی: کوت عبدالله، اسلام‌آباد شرقی زمان: یکشنبه ۳۰ آذرماه، ساعت ۲۰ سخنران: حجت‌الاسلام سودانی مولودی‌خوانان: سید رضا حجازی فرد و حسین سواری

مسجد صاحب‌الزمان(عج) نشانی: اهواز، میدان شهید بندر، کوی ۱۷ شهریور، روبه‌روی آموزش‌وپرورش ناحیه ۲ زمان: یکشنبه ۳۰ آذرماه، بعد از نماز مغرب و عشا سخنران: حجت‌الاسلام آریا خاکی

مسجد فاطمیه نشانی: اهواز، کیانپارس، خیابان موحدین زمان: یکشنبه ۳۰ آذرماه، بعد از نماز مغرب و عشا سخنران: حجت‌الاسلام ارجمند مولودی‌خوان: سید علی موسوی

هیئت محبین امام جواد(ع) نشانی: اهواز، کوی طالقانی، خیابان ۴ زمان: یکشنبه ۳۰ آذرماه، ساعت ۱۹:۳۰ سخنران: حجت‌الاسلام نظاری مولودی‌خوان: محمود فاضلی