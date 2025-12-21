پخش زنده
امروز: -
سارقان کابل در اصفهان دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: ۲ سارق کابلهای مخابراتی با اعتراف به ۲۰ فقره سرقت دستگیر شدند.
سرهنگ احمد نیکبخت افزود: در پی وقوع چند فقره سرقت کابلهای مخابراتی در محدوده سپاهانشهر اصفهان، بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.
وی گفت: ماموران کلانتری ۲۱ پس از انجام اقدامات دقیق و بررسیهای گسترده، در نهایت ۲ متهم اصلی را شناسایی و این افراد را در عملیاتی منسجم دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان افزود: متهمان در تحقیقات اولیه پلیس به ۲۰ فقره سرقت اعتراف کردند و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.