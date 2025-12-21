تعداد ۴۰ نفر از پیشکسوتان بسیجی دوران دفاع مقدس جهت زیارت مرقد مطهر امام رئوف علی ابن موسی الرضا علیه السلام به مشهد مقدس اعزام شدند

اعزام پیشکسوتان بسیج و رزمندگان دوران دفاع مقدس سیرجان به مشهد مقدس

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان به گفته سرهنگ علی دستوری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سیرجان این پیشکسوتان از نیروهای اولیه تشکیل بسیج سیرجان هستند که امروز به مناسبت هفته مقاومت راهی حرم رضوی شدند .

وی افزود: این رزمندگان و بسیجیان پیشکسوت طی مدت ۵ روز در کنار زیارت مضجع نورانی امام رئوف حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام از برنامه های زیارتی و فرهنگی رواق های آستان مقدس رضوی نیز بهره مند می شوند.