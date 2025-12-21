پخش زنده
امروز: -
معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه مسجد قلب تپنده دین و فرهنگ در جامعه اسلامی است، گفت: امام جماعت باید محور حل مسائل محله و پیونددهنده مردم با نظام دینی باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجتالاسلام مردانپور در همایش ائمه جماعات استان قم که در مدرسه علمیه معصومیه(س) برگزار شد، با تأکید بر جایگاه راهبردی مسجد در جامعه دینی، گفت: مسجد همچنان قلب تپنده دین، فرهنگ و جامعه دینی است و اگر بخواهیم به اهداف الهی در جامعه دست یابیم، بهترین و اثرگذارترین نقطه، مسجد است.
وی با تقدیر از حضور ائمه جماعات و مسئولان استانی در این همایش، حضور مسئولان را نشانه توجه به جایگاه مسجد و امام جماعت دانست و افزود: این حضور نشان میدهد که مسجد هنوز محور حرکت دینی و فرهنگی جامعه است و میتواند نقش تعیینکنندهای در هدایت اجتماعی ایفا کند.
مسجد؛ فراتر از یک ساختمان
معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه مسجد صرفاً یک بنا یا محل برگزاری نماز نیست، تصریح کرد : در نگاه دینی، مسجد نقطه عطف حرکت دینی است؛ مسجد تراز، مسجدی است که مسئلهمحور، مسئلهشناس و حلکننده مسائل محله باشد.
حجتالاسلام مردانپور با بیان اینکه مسجد تراز اسلامی بدون امام جماعتِ محوری معنا ندارد، گفت: امام جماعت، محور انسجام محله و پیونددهنده محله با نظام اسلامی است و اگر این جایگاه بهدرستی شناخته و تقویت نشود، دستیابی به اهداف جامعه دینی ممکن نخواهد بود.
امام جماعت؛ مدیر فرهنگی و اجتماعی محله
وی با تبیین نقش امام جماعت افزود: امام جماعت کسی است که درد مردم محله، دغدغه نوجوانان و جوانان، ظرفیتها و کمبودهای محله و نظام مسائل منطقه را میشناسد و میتواند از ظرفیتهای مغفول مردمی برای کنشگری فرهنگی و دینی استفاده کند.
معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه علمیه قم تأکید کرد: زمانی که این شناخت و مدیریت شکل بگیرد، مسجد به محور واقعی محله و به مسجد تراز اسلامی تبدیل میشود.
برنامههای معاونت تبلیغ حوزه علمیه قم
حجت الاسلام مردانپور با اشاره به برنامههای این معاونت گفت: هدف اصلی ما تحقق تبلیغ مؤثر و امیدآفرین مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است و در این مسیر، تقویت جایگاه امامان جماعت بهعنوان مدیران تبلیغی و فرهنگی محله نخستین گام به شمار میرود.
وی از راهاندازی شورای سیاستگذاری مساجد در قم خبر داد و افزود: با شکلگیری این شورا و همکاری همه دستگاهها، امیدواریم مسجد به جایگاه واقعی خود در جامعه بازگردد.
شبکهسازی تبلیغی با محور مسجد
معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه علمیه قم شبکهسازی تبلیغی را دومین محور برنامههای معاونت تبلیغ دانست و گفت : تحول دینی بدون کار شبکهای ممکن نیست و بهترین نقطه برای مدیریت این شبکه، مسجد با محوریت امام جماعت است.
حجتالاسلام والمسلمین مردانپور، وی خاطر نشان کرد : این برنامهها حاصل نشستها و مشورتهای گسترده با بزرگان تبلیغ و ائمه جماعات مناطق مختلف قم است و بهزودی وارد مرحله اجرا خواهد شد.
تمرکز بر مسائل واقعی مردم
وی با تأکید بر رویکرد میدانی در تبلیغ دینی اظهار داشت: برنامههای فرهنگی و تبلیغی باید بر اساس نظام مسائل واقعی مردم در میدان طراحی شود، نه بر اساس تصمیمهایی که پشت درهای بسته گرفته میشود.
پایان دادن به فعالیتهای جزیرهای
معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه علمیه قم با اشاره به فعالیت بیش از هزار مبلغ در شهر قم گفت: اگرچه این مبلغان در محلات مختلف موفق عمل کردهاند، اما فعالیتها بهصورت جزیرهای بوده است. هدف ما ایجاد یک شبکه منسجم تبلیغی با محوریت امام جماعت است تا همه مبلغان ذیل مدیریت مسجد و امام جماعت فعالیت کنند.
حجتالاسلام والمسلمین مردانپور در پایان با قدردانی از حضور ائمه جماعات و مسئولان استانی ، گفت: امیدواریم با دعای خیر شما، این برنامهها به تحقق اهداف متعالی تبلیغ دینی در جامعه منجر شود.