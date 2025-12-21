اطلاعات جمعیتی سرمایه راهبردی کشور است
معاون استاندار قزوین گفت اطلاعات جمعیتی سرمایه راهبردی کشور و هویت دیجیتال پایه امنیت، توسعه اجتماعی و امید ملی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال استان با تأکید بر نقش کلیدی هویت اطلاعاتی و سامانههای هوشمند ثبت احوال در توسعه کشور گفت: امروز پس از گذشت صد سال از شکلگیری ثبت احوال، اطلاعات جمعیتی دقیقترین منبع تصمیمسازی برای برنامهریزی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و باید از این ظرفیت در جهت امیدآفرینی، جوانی جمعیت و ارتقای خدمات الکترونیکی استفاده شود.
احمدپور با اشاره به تحولات بزرگ در نظام هویتی کشور گفت: امروز پس از بیش از یک قرن از تأسیس ثبت احوال، هویت ایرانیان از شکل سنتی به هویتی هوشمند و اطلاعاتی تبدیل شده است. دسترسی به دادههای دقیق و یکپارچه از تمام افراد جامعه، فرصت کمنظیری برای ارتقای سطح خدمات عمومی و برنامهریزی در امور اجتماعی و اقتصادی فراهم کرده است.
وی افزود: جامعه امن، ریشه در نظم اطلاعاتی و هویت دیجیتال دارد. اطلاعات جمعیتی امروز ثروتی ملی است که با تکامل نرمافزارهای هوشمند باید از آن در جهت افزایش رفاه، امنیت و امید اجتماعی بهره گرفت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در ادامه، به ضرورت امیدآفرینی و پویایی جمعیت کشور اشاره کرد و گفت: جوانی جمعیت تنها با حمایتهای اقتصادی محقق نمیشود؛ بخش مهمی از آن نیازمند فرهنگسازی، آگاهیبخشی و تقویت مسئولیتپذیری فردی و اجتماعی است که باید در سطح جامعه نهادینه شود.
احمدپور با تأکید بر اهمیت سامانههای رصد جمعیتی خواستار تقویت اعتبارات و بهرهوری این بخش شد و گفت: سامانه رصد ثبت احوال باید اثربخش باشد و خروجیهای ملموس در تصمیمات مدیریتی و سیاستگذاری داشته باشد. اتاق رصد باید ثمره و نتیجه داشته باشد، نه صرفاً ساختار اداری.
وی با ابراز نارضایتی از وضعیت عملیات بیرونی در حوزه جوانی جمعیت، افزود: عملکرد میدانی در این حوزه نیاز به بازنگری و تقویت دارد؛ باید از بستر دادههای ثبت احوال برای طراحی برنامههای کارآمد استفاده کرد.
معاون استاندار همچنین بر اطلاعرسانی گسترده خدمات ثبت احوال به مردم تأکید کرد و گفت: خدمات فناورانه، هوشمند و الکترونیکی این دستگاه نقش مؤثری در تسهیل امور مردم دارد و باید با اطلاعرسانی فراگیر، آگاهی عمومی نسبت به این خدمات افزایش یابد.
در ادامه جلسه، افسری مدیرکل ثبت احوال استان قزوین گزارشی از روند فعالیتهای ثبت احوال، شامل آمار جمعیتی، نرخ ولادت و وفات، وضعیت ازدواج و طلاق، تحولات سنی جمعیت، موضوع سالمندی و طرحهای فناورانه این اداره کل ارائه کرد.
علیرضا افسری، مدیرکل ثبت احوال استان قزوین همچنین در جمع خبرنگاران گفت: «ثبت احوال، نهادی ریشهدار با ۱۰۷ سال سابقه خدمت افتخارآمیز به مردم ایران اسلامی است که به عنوان مرزداران هویتی کشور فعالیت میکنند.»
وی افزود: «اولین سند هویتی در تاریخ سوم دیماه ۱۲۹۷ ثبت شد و ساختمان قدیمی اداره ثبت احوال قزوین نیز در سال ۱۳۰۴ بنا شده است؛ این بنا اکنون بیش از یک قرن قدمت دارد و نماد استمرار خدمترسانی در حوزه هویت ملی محسوب میشود.»
در ادامه نشست، جهانبخشی معاون آمار اداره کل ثبت احوال استان قزوین به ارائه آماری از ازدواجهای ثبتشده در استان پرداخت و اظهار داشت: «روند ازدواج در سالهای اخیر، به دلایل مختلف، روندی کاهشی داشته است.»
وی با اشاره به جایگاه استان در آمارهای ملی افزود: «استان قزوین در رتبه ۲۲ کشور در زمینه ثبت ازدواج قرار دارد و متأسفانه میانگین سن ازدواج نیز در سالهای اخیر روند افزایشی یافته است.»
این نشست با هدف مرور عملکرد سازمان ثبت احوال و تبیین چالشهای جمعیتی و اجتماعی استان برگزار شد.