نمایش آخرین پادشاه اسکاتلند، اثر برگزیده بیستوششمین جشنواره تئاتر استان بر روی صحنه میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نمایش آخرین پادشاه اسکاتلند، به کارگردانی سید مهدی برقعی و نویسندگی وی، از تاریخ ۲۹ آذر تا ۵ دی در سالن آمفیتئاتر مجتمع شهید آوینی به روی صحنه میرود.
زمان اجرا این نمایش هر روز ساعت ۱۸ و بلوار جمهوری، نبش کوی ۲۸ است.
این نمایش موفق به کسب مقامهای اول نویسندگی، دوم کارگردانی، دوم بازیگری مرد و تقدیر بازیگری زن در جشنواره و همچنین برگزیده طراحی نور و طراحی لباس در بیست وششمین جشنواره استانی شده است.