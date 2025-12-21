پخش زنده
امروز: -
آیین کهن شب یلدا در یکی از پاسگاههای مرزی شهرستان پلدشت در مرز ایران و جمهوری آذربایجان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با حضور مسئولین شهرستان پلدشت در یکی از پاسگاههای صفر مرزی ایران و جمهوری آذربایجان مراسم شب یلدا در کنار سربازان و مرزبانان غیور این خطه از کشور عزیز برگزار شد.
همه خانوادهها در این شب با برگزاری جشن سنت دیرینه ایرانیان را گرامی میدارند، اما در این میان کسانی هستند که به دور از خانواده خود برای حفاظت از مرزهای کشورمان شبانه روزی تلاش میکنند
سرهنگ دنیا جو فرمانده هنگ مرزی شهرستان پلدشت در این مراسم گفت: تا آخرین قطره خون. اجازه نخواهیم داد دشمنان دست تعدی به مرزهای جمهوری اسلامی ایران داشته باشند
یکی از سربازان گفت: من امسال هر چند که در کنار خانواده خود نیستم، اما به این افتخار میکنم که امسال در پاسگاه از وطن خود دفاع میکنم .
یکی از سربازان با رجز خوانی علیه دشمنان گفت: اینجا ایران است و برای سربلندی آن در وجب به وجب این خاک خون دادیم و تا آخرین نفس مان برای عزت و سربلندی آن محافظت و پاسداری خواهیم کرد.
شهرستان مرزی پلدشت ۱۴۹ کیلو متر مرز مشترک با جمهوری آذربایجان دارد.
در پایان این جشن یلدایی از سربازان این پاسگاه تجلیل شد.