سردار سیدصادق حسینی گفت: دشمن، امروز با ابزارهای رسانهای و روانی در صدد تسخیر ذهن و قلب ملت ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام در هجدهمین جشنواره سراسری حضرت علیاکبر (ع)، ویژه جوانان سرباز سپاه امیرالمؤمنین استان اظهار کرد: هدف اصلی دشمنان ایجاد تفرقه در میان مردم است؛ اما هوشیاری و اتحاد ملت ایران، سد مستحکمی در برابر این توطئهها است.
در این جشنواره از ۳۰ نفر از سربازان نمونه استان و تعدادی از خانوادههای معظم شهدا در ایلام تقدیر شد.
به گفته سردار حسینی؛ تعدادی از سربازان نمونه استان به جشنواره کشوری که به میزبانی ارتش برگزار میشود، اعزام میشوند.
وی در ادامه افزود: هزار و ۱۰۰ نفر از سربازان نیز امسال؛ به منظور ارتقاء توانمندیهای حرفهای در کلاسهای آموزشی شرکت کردهاند.
حسینی تاکید کرد: سربازان در دوران خدمت خود؛ علاوه بر یادگیری و افزایش توانمدیهای رزمی؛ با شرکت در کلاسهای آموزشی؛ به فراگیری مهارتهای لازم در زمینه کسب و کار و فعالیتهای تولیدی میپردازند.