اولین دوره مسابقات قرآن کریم تکواندوکاران سراسر کشور گرامیداشت شهدای افتخار در مسجد جمکران قم با حضور ۲۳۰ ورزشکار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اولین دوره مسابقات قرآن کریم تکواندوکاران سراسر کشور به میزبانی قم در دو بخش حفظ و قرائت، به میزبانی هیئت تکواندو استان قم و با هدف ترویج فرهنگ قرآنمحوری در میان ورزشکاران برگزار شد.
این اقدام فرهنگی ـ ورزشی گامی مؤثر در جهت اشاعه ارزشهای اسلامی و تقویت هویت دینی در بین قشر جوان و ورزشکار کشور محسوب میشود.
در پایان این رقابتها به نفرات اول تا سوم معرفی و به استانهای برتر این رویداد کاپ قهرمانی اهدا شد.