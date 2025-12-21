به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اولین دوره مسابقات قرآن کریم تکواندوکاران سراسر کشور به میزبانی قم در دو بخش حفظ و قرائت، به میزبانی هیئت تکواندو استان قم و با هدف ترویج فرهنگ قرآن‌محوری در میان ورزشکاران برگزار شد.

این اقدام فرهنگی ـ ورزشی گامی مؤثر در جهت اشاعه ارزش‌های اسلامی و تقویت هویت دینی در بین قشر جوان و ورزشکار کشور محسوب می‌شود.

در پایان این رقابت‌ها به نفرات اول تا سوم معرفی و به استان‌های برتر این رویداد کاپ قهرمانی اهدا شد.